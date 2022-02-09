為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    司法話題》殺妻折屍塞桶 眼淚只為輕判／檢︰被迫自首無悔意 求處無期勿減刑

    檢察官痛斥吳男自首是迫 於情勢，並無悔悟之心， 建請法院不要減刑並求處 無期徒刑。 （資料照）

    檢察官痛斥吳男自首是迫 於情勢，並無悔悟之心， 建請法院不要減刑並求處 無期徒刑。 （資料照）

    2022/02/09 05:30

    〔記者鄭淑婷、吳政峰／綜合報導〕卅一歲男子吳睿玹偷看謝姓妻子手機，發現與其他男子的對話，悶死妻子再將屍體塞入塑膠桶放在陽台，直到事情瞞不住，才打電話自首，桃園地檢署偵結依家暴殺人罪將吳男起訴，檢察官痛斥吳男自首是迫於情勢，殺人手法泯滅人性、不念舊情，偵查過程的眼淚只為求輕判，並無悔悟之心，建請法院不要減刑並求處無期徒刑；吳男目前收押桃園看守所。

    刑法早在十多年前就將自首「應」減刑，改為「得」減刑，提供更彈性的量刑空間，但審判實務上，絕大多數法官仍依慣例給予自首者減刑；檢方為重懲惡性重大且無悔意的被告，近年不時「建議不減刑」挑戰司法慣例，盼能突破窠臼。

    起訴指出，吳男與妻子結婚五年多，育有兩名年幼女兒，去年十一月廿九日晚間，吳偷看妻子手機懷疑她與其他男子交往，忍著情緒未追問，隔天上午妻子打來質問「為何看我手機」，還在工作的吳男氣得請假衝回家，激烈爭執後先毆妻，再將她壓制在地以手摀住口鼻悶死，將妻子遺體對折裝入塑膠袋，向大姊謊稱「老婆跑掉了」，隨後返回老家帶回一個大型橘紅色塑膠桶裝屍，棄置住家陽台，當晚又向妻子阿嬤稱「老婆跑掉了」，吳父要兒子報警尋妻，吳遲未報案，直到去年十二月一日眼見事情瞞不住，才向姊姊坦承悶死妻子，打電話向警方自首。

    吳男應訊辯稱，只是想嚇嚇妻，沒有要致她於死。但檢方認為吳妻頭、臉傷痕累累，顯示遭猛烈毆擊，吳隨後又以手摀住妻子口鼻，即使她不斷反抗、氣若游絲之際都未放手，顯有殺人故意。

    檢驗妻屍被告未掉淚 一出庭就哭

    檢方認為，吳男案發後接連向家人說謊，掩蓋犯行意圖明確，後因其父要他報警，才在壓力下自首，自首是迫於情勢，非有所悔悟，且在妻子遺體相驗時眼淚一滴未掉，卻在偵查過程中每每出庭都會哭，並非真有悔悟而是出於訴訟策略、博取輕判。

    檢方另考量謝父表示無法原諒吳男，加上吳男隻字未提補償，具體求處無期徒刑及建請法院不要給予減刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    司法話題》新聞側寫／檢挑戰審判慣例 催生突破性判決
    2022/02/09 05:30

    司法話題》新聞側寫／檢挑戰審判慣例 催生突破性判決

    臺北文創獲第15屆文馨獎殊榮

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播