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    首頁　>　社會

    虐打5歲女童 生母、繼父起訴

    2022/02/06 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕一名五歲女童多次遭生母及繼父施暴，包括束帶綑綁雙手、長條棍子打背、呼巴掌致嘴角裂傷、椅子打頭，甚至被繼父打到骨折，鄰居曾發現女童雙手遭束帶綑綁於身後逃出門求助，之後又發現她手臂腫大，通報里長及警察才揭發此事，新北地檢署日前依傷害、強制罪嫌起訴連姓生母及李姓繼父，並請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。

    檢警調查，前年間，連、李兩人多次因不滿女童私自外出、不聽勸導等，竟拿束帶綑綁女童雙手、拿長條棍子打她背部致多發性條狀瘀傷、出手呼巴掌打到嘴角裂傷，離譜的是，連女因與李男發生爭執，拿椅子攻擊李男時，不慎打到女童臉部，導致女童右眼瘀傷。

    不僅如此，李男也曾用力抓住女童雙手打她上臂，導致女童左側肱骨閉鎖性骨折，後因鄰居發現女童雙手遭束帶綑綁在身後逃出門求助，又發現她手臂腫大、無法動彈，因此通報里長與警方。

    兩人在偵辦時坦承犯行，檢方調查後依過失傷害、傷害及強制等罪嫌起訴兩人，請從重以傷害罪論處，並請法院審酌兩人故意對兒童犯罪，請均依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。依刑法規定，普通傷害罪最重可處五年徒刑，另依兒少福利與權益保障法規定，成年人故意對兒童或少年犯罪，可加重其刑至二分之一。

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