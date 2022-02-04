兩起飛車撞桿 2死1命危

南投沈姓男子駕車撞桿後，車輛嚴重扭曲變形。（民眾提供）

2022/02/04 05:30

〔記者陳鳳麗、許倬勛／綜合報導〕農曆年節是全家團圓的日子，但昨天大年初三台灣中部和北部都傳出駕車飆速悲劇！兩起事故皆因飛車失控狠撞路桿，造成二死一命危，其中包括一對夫妻天人永隔。

南投市 妻死夫重傷

發生在南投市的夫妻一死一重傷車禍，駕駛人是擔任板模工的三十八歲沈姓男子，車上載著同齡妻子；沈男於昨天凌晨一時三十多分，駕車從南投市往中興新村、草屯方向疾駛，行經中興路的一處大彎道前，轎車在幾無煞車情況下，直接衝撞路邊電線桿，撞擊力之大造成電桿被推倒位移逾三十公分，車體嚴重扭曲變形，車輪脫落，駕駛座安全氣囊炸開，現場怵目驚心。

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由於車子撞擊電桿的點正好是沈妻所在的副駕駛座，沈妻傷勢嚴重，被消防隊員拉出時已無生命徵象，送醫不治；沈男卡在變形的座位中，因安全氣囊炸開，肋骨斷裂刺傷內臟，轉送彰基醫院急救，尚未脫離險境。

南投警方表示，肇事原因有待進一步調查釐清，但路口監視器拍到的畫面顯示，該車飆速前進，直接衝撞電桿；至於沈男有無酒駕，須待抽血檢驗結果出爐才知。

夫妻育有兩名就讀小學的兒女，當時未在車上，現暫由親人照顧。死者的親人說，不知道夫妻倆凌晨開車外出是去何處。

桃園市 駕駛周姓男子亡

另一起發生在桃園的死亡車禍，是四十一歲的周姓男子向家人借用白色Toyota轎車，獨自駕駛行經國道一號南向五十六公里內壢出口匝道時，疑似超車速度過快，加上路面有水窪，車輛失控打滑、飛向安全島，撞向號誌燈桿，車體遭「腰斬」，支離破碎全毀；消防人員利用破壞工具將受困的周男救出時，已無生命跡象，送醫宣告不治。

車禍發生在昨天下午兩點七分，周男下內壢交流道後，往中壢區中園路方向行駛，當時號誌快轉黃燈，周男疑超車時速度過快，加上車輪輾過水窪失控，側翻撞及安全島上號誌燈桿，確切肇事原因正由警方進一步調查。

桃園周姓男子車輛卡在安全島上，遭號誌桿「腰斬」全毀。 （記者許倬勛攝）

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