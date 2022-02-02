《新北》1小時7連中 第8次刮中百萬

過年期間民眾買刮刮樂試手氣。（記者盧賢秀攝）

2022/02/02 05:30

〔記者賴筱桐、謝介裕、黃美珠、盧賢秀／綜合報導〕台灣彩券在新春期間加碼推出兩千萬元超級紅包刮刮樂，一名年約四十多歲的男子在新北市土城區「大樂彩券行」購買刮刮樂、賓果，在一小時內連中七次獎，結果第八次居然刮中百萬獎金，中獎人十分開心，直說：「今年能夠過好年啦！」店家也驚呼，「沒遇過這麼幸運的人」。

店家：沒見過這麼幸運

彩券行洪小姐說，該名男子是熟客，平均每一、兩個月光顧一次，一月二十二日他到店裡時，表示當天對刮刮樂特別有感覺，因此購買兩百元、三百元、五百元、一千元等各種面額的刮刮樂，沒想到幾乎全部都中獎，運氣非常好。

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剛好「賓果賓果」也推出加碼活動，該名男子每次花費五百元、共一千五百元購買三期賓果，結果每次都中獎三千五百元，獲得獎金一萬五百元。由於客人手氣正好，洪小姐建議該名顧客，可以挑選兩千元面額的刮刮樂試試看。這名男子拿著兩千元的刮刮樂走到外面開始刮，刮完默默地走進店內，向店員表示自己「好像刮中一百萬元」，洪小姐趕緊幫忙確認，果真是刮中一百萬元。

水里、竹北、基隆各一人刮中百萬

南投縣水里鄉御幸運彩券行去年小年夜有名小姐刮中一百萬元大獎，今年同樣有名幸運兒也如願刮中百萬大獎，據店家黃美幸表示，一月三十日小年夜下午五時許，有名中男子回水里過年，順便來店購買「二千萬超級紅包」刮刮樂，彼此閒聊期間男子說，因最近眼皮一直在跳，加上夢到鯉魚戲水，覺得可能會有什麼好事發生，才決定前來買刮刮樂試一試手氣，男子第一張及第二張都刮中二千元，第三張則中了五千元，遂決定繼續挑戰第四張，沒想到竟刮出一百萬元，讓他有種鯉躍龍門的快感，還開心直呼：「真的是美夢成真」。

新竹縣竹北市華興街「中華彩券行」昨天送出一個三獎「一百萬」元；基隆廟口小吃街的聯美彩券行王姓店員昨天說，有一家三口人一起來逛街，只花一千元買刮刮樂，就刮中一百萬元，他們很低調的告訴店員中獎了。

台彩表示，推出兩千萬元超級紅包，共有五個頭獎兩千萬元、九個兩百萬元加BMW休旅車、六百五十個一百萬元。統計至一月三十日，已刮出一個兩千萬元、兩個兩百萬元加BMW休旅車、一百二十六個一百萬元。

新北市一名男子在土城區一家彩券行購買刮刮樂、賓果連中七次獎，結果第八次竟然刮出百萬元獎金，讓店內買氣搶搶滾。（店家提供）

新北市一名男子在土城區一家彩券行購買刮刮樂、賓果連中七次獎，結果第八次竟然刮出百萬元獎金。（店家提供）

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