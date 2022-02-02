《台東》施放「菊先銀」炸頭亡 警查煙火來源

高空煙火「菊先銀」爆炸炸死海端鄉李姓男子，關山警分局查扣尚未施放的煙火。（記者黃明堂翻攝）

2022/02/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉卅一歲李姓男子在大年初一凌晨零時十分施放高空煙火「菊先銀」，突然爆裂，將他的右臉頰炸裂，送醫不治；警消調查發現所施放的「菊先銀」屬管制煙火，買賣及施放必須申請。將追查上游來源究責。

台東縣關山警分局調查，李姓男子大年初一凌晨在住家拜拜，並燃放煙火「菊先銀」作樂，但是所引燃煙火突然瞬間爆炸，因閃避不及造成右臉頰遭炸裂及雙側頭骨開放性骨折，台東消防局據報，將李男送醫仍不治。

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遺體載送回住家後，家屬質疑煙火有問題，並於九點多到初來派出所報案，警詢後，報請台東地方檢察署檢察官刑事相驗，以釐清死亡原因。

關山警察分局表示，已將現場相關未燃放炮竹查扣，並通知台東消防局海端分隊至現場認定是否為非法炮竹，如為非法炮竹，即追究炮竹業者之刑事責任。

菊先銀煙火屬高空煙火，彈體在空中爆炸後，會射向四方，宛如菊花瓣的球形，屬於管制的高空煙火。

消防局初步調查，李男是向鄉內一名男子購買，該販售男子坦言賣給李，但貨源他也經人引介販售，不清楚煙火穩定性，也不了解 販賣高空煙火需要申請，消防局將根據煙火資料追查上游來源。

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