《掃黑英雄》前法務部長廖正豪 除夕夜過世

前法務部長廖正豪上月卅一日過世，享壽七十五歲。（資料照）

2022/02/02 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕曾指揮以直升機押解黑幫老大到綠島管訓的前法務部長廖正豪，當年雷厲風行執行全台大掃黑，成為正義化身，而後與行政院長蕭萬長理念相左，落淚請辭。近年來，廖正豪健康走下坡，上月卅一日過世，享壽七十五歲。

廖正豪近年身體大不如前，比以前消瘦許多，出入須靠輪椅輔助，仍關心所創辦的向陽公益基金會與擔任董事長的刑事法雜誌。除夕夜過世，家屬保持低調，曾與他共事的檢察官指他非常正直，過世是法界損失，紛紛表達惋惜之意。

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廖正豪一九九六年從馬英九手上接下法務部長棒子，實施治平專案，大規模掃黑，並用直升機把黑幫首腦直送綠島管訓，民調滿意度一度破九成。當時的嘉義縣議會議長蕭登標、電玩大亨周人蔘等知名人物，都曾被廖正豪鎖定。

目前許多的刑事法政策，如：組織犯罪條例、毒品危害防制條例、犯罪被害人保護法、證人保護法等，亦是在廖任內打下基礎。一九九八年間，廖正豪與蕭萬長意見相左，在立院落淚證實請辭，到過世前都在為法治教育打拚。

廖正豪是嘉義縣六腳鄉人，台大法學博士，一九七九年踏入公職，曾任台灣省政府地政處主秘、行政院新聞局副局長、行政院副秘書長，一九九五年以首位非情治系統出身的法律人身分遷調調查局長，隔年升任法務部長，成就掃黑英雄歷史定位。

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