《台中》大里路口碰撞廂形車 機車情侶雙亡

昨日凌晨一輛廂型車行經大里區中投東路三段與東興路口，與一部機車碰撞，廂型車車頭嚴重損毀。（民眾提供）

2022/02/02 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大年初一凌晨傳出死亡車禍！昨日凌晨一輛廂型車行經大里區中投東路三段與東興路口，與一部機車碰撞，二十三歲黃姓機車男騎士與後座同齡歲紀姓女友傷勢嚴重送醫不治，新年共赴黃泉路，讓兩個家庭度過悲傷的春節。廂型車與機車駕駛皆無酒精反應，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

警方調查，昨日凌晨三時十五分在大里區中投東路三段與東興路口發生死亡車禍。四十八歲郭姓男子駕駛廂型車沿大里區東興路往爽文路（西往東）方向行駛，當時號誌閃黃燈，快通過路口時，黃男載著女友騎乘機車與廂型車發生碰撞，黃男與紀女雙雙彈飛，車禍巨大撞擊聲響，也引起用路人注意，另一名騎機車尾隨在黃男後方的朋友嚇了一跳，趕緊報警求援，現場機車零件散落一地，路面血跡斑斑。

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救難人員到場時，紀女已無生命跡象，送至大里仁愛醫院，黃男傷勢嚴重送至中山醫學大學附設醫院急救，兩人仍回天乏術，郭男與黃男皆無酒精反應。郭男難過地向警方指稱，車子行經路口時，機車突然衝出。

據了解，黃男除夕夜載著紀女到霧峰找朋友，凌晨要載女友返家途中，在大里遇上死劫。紀女來自隔代教養家庭，她的爸爸長年住安養中心，媽媽是外籍配偶，是由姑姑到殯儀館協助後事。

黃男剛入伍兩個月，新年假期跟父親說要去大雅找女友，卻遇上死劫，讓家人哀慟不已。

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