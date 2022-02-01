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    搶春節大紅包 自選、包牌比率增

    根據台彩統計，截至1月29日止，「2,000萬超級紅包」已刮出1個2,000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、121個100萬元。（記者鄭琪芳攝）

    根據台彩統計，截至1月29日止，「2,000萬超級紅包」已刮出1個2,000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、121個100萬元。（記者鄭琪芳攝）

    2022/02/01 05:30

    〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司今年春節加碼八．八億元，其中大樂透再度加開三六○組「春節大紅包」。台彩指出，春節大紅包每年都創造數百名百萬得主，去年大紅包中獎彩券自選、包牌比率均提高，且平均單張投注金額達四八一元，較前年大增八成四。

    台彩分析，二○二一年春節大紅包中獎彩券自行選號比率二十三．九％，高於二○二○年的十八．四％，包牌比率則由九．三％提高到十四．六％；若單獨統計沒有包牌的中獎彩券，去年平均單張金額四八一元，遠高於前年的二六二元。

    台彩表示，去年春節雖有疫情影響，因多數民眾留在國內過年，加上過年期間就是要買彩券的風氣，因此買氣十分熱絡，民眾出手也大方，有好幾張中獎彩券是購買一組或超過一組的十連碰（一次包十個號碼，單組購買金額一萬五○○元），同時搭配多期投注，因此大幅提高單張購買金額。由於今年仍有疫情影響，加上春節假期長達九天，可望推升彩券買氣。

    根據統計，去年春節大紅包開出四六四注，各縣市中，以新北市開出七十五注居冠，其次依序為台北市六十八注、台中市六十二注 、桃園市五十一注 、高雄市四十八注。

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