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    台積電包商炸傷 下屬遙控引爆

    台積電竹科廠戶外停車場1名包商遭爆 裂物炸傷，嫌犯羈押禁見。 （資料照）

    台積電竹科廠戶外停車場1名包商遭爆 裂物炸傷，嫌犯羈押禁見。 （資料照）

    2022/01/31 05:30

    涉殺人未遂等罪 犯後滅證 賴男收押

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區寶山一期的台積電十二廠P八廠區一名三十七歲陳姓下包商日前遭人以土製炸彈炸斷手指，檢警查出是陳的三十四歲賴姓員工在三十公尺外，以遙控方式引爆炸彈，廿八日拘提賴嫌，並在賴嫌的住處、宿舍搜出火藥、電池、遙控器等犯案證物，廿九日檢方訊後將賴依涉犯殺人未遂、恐嚇公眾、故意以火藥炸燬物品等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

    本月十四日傍晚，陳姓下包商下班前往工地戶外停車場騎機車時，發現機車前方置物籃有一只黑色塑膠袋，拿起查看時，包裹突然炸開，造成他右手、右胸及右腰等部位受傷；警方封鎖現場採證，因包裹內有多枚乾電池，研判是人為刻意製造的爆裂物。

    新竹地檢署獲悉後，指派檢察官馮品捷指揮警方組成專案小組偵辦。

    新竹地檢署表示，透過大數據分析，研判涉案者為前述工地承包商的賴姓員工，廿八日持搜索票、拘票，兵分二路搜索賴男位在嘉義縣的住所與新竹市的公司宿舍，將賴男拘提到案，並扣得筆電、手機、線材、膠帶、火藥、電池、遙控器等證物。

    檢察官訊問賴男後，認為他無法掌控爆裂物的爆炸威力，仍將爆裂物擺放在陳某的機車置物籃，並在距離該機車約三十公尺處觀望，見陳男接近爆裂物，旋以遙控器引爆，幸陳男機警而倖免於難，但仍造成陳男小指外傷性截肢、前胸爆炸傷、下巴開放性傷口等傷害，且碎片波及其他路人，足認其主觀上具有不確定的殺人犯意。

    鑑於犯罪情節嚴重，以賴男涉犯刑法殺人未遂、恐嚇公眾、故意以火藥炸燬物品等罪嫌重大，且犯罪後有刪除手機電磁紀錄的滅證行為，另也有反覆實施恐嚇與故意以火藥炸燬物品罪之虞，訊後向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

    陳男遭炸 賴男在一旁圍觀

    據了解，陳姓外包商是工地小工頭，涉案賴男是陳的下屬工人，陳男遭炸時，賴也在一旁圍觀，態度相當冷漠；雖然被搜出各項關鍵證物，賴嫌卻始終語帶保留，犯案動機尚待進一步釐清。

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