賴帳6.5萬坐檯費 男公關遭8人擄走暴打
2022/01/30 05:30
〔記者林嘉東／新北報導〕劉姓男公關約同行、伊姓男公關，在摩鐵內陪他唱歌、喝酒長達兩天，未依約支付六萬五千元坐檯費，伊男氣得涉嫌撂來其他男公關，把劉男押走毆打。警方獲報趕來救出，同時逮捕伊男等八人，依妨害自由等罪法辦。
廿七歲劉男留長髮、綁馬尾，警方一度以為他是女兒身；帶頭押走劉男的是小劉男五歲的伊男，兩人都是陪客人喝酒、唱歌的男性公關。
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警方追查，劉男點伊男到桃園一家汽車旅館坐檯，約定一小時坐檯費一千三百元，伊男陪劉男兩天多，要劉支付六萬五千元，劉卻付不出來。伊男電請黃姓男同事向劉索討未果，才知不少同行都被劉男欺騙過。
路邊被拉出後車廂 警獲報救人
前天下午，伊男找來多位男同事，用繩索將劉男雙手反綁後關在轎車後車廂，押到另一家汽車旅館，脫掉劉男上半身拍照；前晚再開車到新北市汐止區八連路一段時，把劉從後車廂拉出來，被附近民眾發現報案。
新北市警汐止分局烘內派出所趕抵，及時救出「肉票」，逮捕伊男等四男一女，隨後再追捕參與押人、先行離去的周男等三人到案。
劉姓男性公關，找另名尹姓男公關到汽車旅館陪他唱歌、喝酒，付不出台幣6萬5000元坐檯費，引發伊男不爽，撂其他男公關，把劉男從汽車旅館押走毆打。汐止警方火速趕抵救出劉男，漏夜逮捕伊等8人到案，警訊後將伊等8人依妨害自由等罪嫌送辦。 （記者林嘉東攝）