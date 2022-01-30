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    首頁　>　社會

    退休金及保險金全沒了... 翁1600萬老本被詐乾

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    2022/01/30 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕鍾姓七旬男子農曆年前遇到「假檢警」詐騙集團來電，對方以涉及刑案需監管帳戶的老梗話術欺騙鍾翁，受害人不僅四次提領現金面交給詐團車手，後來連存摺、提款卡也交付，事後才發現自己帳戶內的退休金、保險金被提領一空，共被詐一千六百多萬元。刑事局預防科昨呼籲，農曆年節將至，千萬別因誤信假冒公務機關人員的話術，掉入詐騙陷阱。

    騙監管帳戶 假檢警5度登門

    刑事局表示，住台中的鍾翁自職場退休後，靠著退休金及保險金過活，去年底接到電信公司語音來電，聲稱他的電信合約到期，且積欠電信費一萬二千元未繳納，若不繳清將停話，並幫忙轉接給自稱一六五反詐騙專線的「張警官」。

    鍾表示未積欠電信費，但「張警官」騙稱鍾的個資遭冒用，涉偽造身分證及刑案，案件已移由「主任檢察官」偵查，不久自稱陳姓主任檢察官來電，又說他捲入販毒及洗錢案，還透過LINE傳「執行票令」給鍾，告知他須監管款項，才能從嫌疑人身分轉為證人。

    發覺不對 告知兒已來不及

    鍾翁嚇得領出現金交給假冒專員的詐團車手，詐團接著以幫忙保管等由取走鍾的銀行存簿、提款卡及郵局提款卡，後來鍾翁未再接到任何聯繫，近日告知兒子後，家人緊急查詢發覺鍾翁的存款全被詐乾。

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