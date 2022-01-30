工業風待勤室 警真心以為住到工地

有基層員警在臉書「靠北police」發文批評，待勤室沒蓋完硬扯工業風。 （記者王冠仁翻攝）

2022/01/30 05:30

八百萬修建三十間房

萬華警分局經費拮据

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警萬華分局編列八百一十七萬元，將原昆明派出所駐地改建為待勤室，但有基層員警在臉書「靠北police」批評：「花七百萬元沒蓋完，硬扯工業風？」分局得知後說，真的是「工業風」設計，而且還有「現代風」及「北歐風」，只是用八百萬元來修建近卅個房間、浴室、交誼廳等，利潤微薄，費盡心力才找到廠商施作，若同仁入住後發覺不足或缺失，將再設法改善。

二○一九年七月，萬華分局桂林、昆明派出所合併為「龍山派出所」，原武昌、漢中派出所也在同年底合併為「西門町派出所」。原昆明所駐地三、四樓，規劃成給同仁使用的待勤室，其中十九間供男警使用、九間供女警使用。

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龍山派出所的待勤室工程經費八百一十七萬元，自去年七月中旬開工、十一月底竣工，今年元旦開放同仁入住。分局依同仁年資、積分、在雙北名下有無房產等條件公開選填，獲選者如同住在派出所駐地寢室，不需負擔租金、水電費，每次入住為期兩年。

確有工業風但沒冷氣

分局稱會再爭取經費

但開放入住不久，本月初有員警在臉書靠北police發文：「有沒有艋舺待勤室花七百萬沒蓋完，硬扯工業風的八卦？檢調不查嗎？」似乎暗指建案有問題。

萬華分局指出，此次待勤室整修案規劃、設計、監造，經公開評選並遵循法定程序公開招標，得標建築師事務所將待勤室規劃成工業風、現代風、北歐風。礙於經費，此次整修只先針對房間硬體、櫃體、公共設備，今年會再爭取經費加裝冷氣。

知情人士說，由於公家機關的標案程序繁瑣，利潤微薄，此次萬華分局待勤室整建案礙於經費有限、多次流標，經四處請託，最後才有室內設計工程公司投標，且八百一十七萬用來整修近卅個房間、櫃體、公共浴室、交誼廳等，幾乎快沒利潤，廠商得標後也不敢違約，幾乎在做賠本生意。

單人雅房有隱私

有員警指應肯定

有入住者說，由於目前房間都沒冷氣，今年夏天恐怕會熱到無法入睡。另有員警說，一般派出所寢室大多是上下舖的多人房，必須忍受打呼、出入吵鬧聲；如今的待勤室是「單人雅房」，隔音、隱私都不錯，分局的用心值得肯定。

萬華分局將原昆明所駐地改建為待勤室（右圖），圖為工業風房間（左圖）。 （記者王冠仁翻攝）

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