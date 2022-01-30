捲入歸仁區雙屍命案 9次被判死刑// 謝志宏18年冤獄 獲賠3417萬

捲入台南歸仁區雙屍命案，9次被判死刑的謝志宏，冤獄坐了18年多，聲請刑事補償，台南高分院更一審判可獲3417萬元補償金。（資料照）

2022/01/30 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕捲入台南歸仁區雙屍命案，九次被判死刑的謝志宏，二○一九年改判無罪定讞，冤獄長達十八年多；謝志宏聲請刑事補償，台南高分院更一審本月間判他可獲三四一七萬元補償金，本案還可聲請覆審。

台南高分院 判一日5千折算

目前國內冤獄補償案，以江國慶案家屬獲一億○三一八萬元最高、其次是徐自強獲二八一二萬元；謝志宏補償案若依此確定，將是史上第二高。

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命案發生於二○○○年，當年廿歲的謝志宏，同年六月廿八日起被羈押在台南看守所，二○一九年三月十四日判無罪後獲釋，共被羈押六八三四天，他請求按一日五千元上限折算、總共三四一七萬元補償金。

高等法院台南分院原判決補償一日三五○○元、共二三九一萬九千元，謝不服，聲請覆審，司法院刑事補償法庭撤銷原判決發回，台南高分院更一審改判以一日五千元折算，因此補償總金額為三四一七萬元。

補償案如果確定 史上第二高

更一審認為，謝志宏原為餐廳學徒，每月須給母親一萬二千元家用，羈押前無前科紀錄，卻喪失人身自由，家庭失序，事業中斷，且多次被法院判死，期間父親往生，自己則面臨隨時遭死刑執行的恐懼與痛苦，等到獲釋時已三十九歲；在監及釋放後迄今，仍因焦慮精神症狀持續就醫治療。

合議庭認定謝志宏所受財產損害、精神痛苦甚大，家人也伴隨相對應的痛苦，因此改以一日五千元上限折算。

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