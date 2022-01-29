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    防長輩遇詐 法官帶父母「註記」

    基隆地院審判長劉桂金擔心自己的父母也被騙，帶著父母到地政事務所和存款銀行，拜託地政人員及行員在電腦上「註記」。（記者林嘉東翻攝）

    基隆地院審判長劉桂金擔心自己的父母也被騙，帶著父母到地政事務所和存款銀行，拜託地政人員及行員在電腦上「註記」。（記者林嘉東翻攝）

    2022/01/29 05:30

    若設定抵押或提領鉅款 務必通知兒女

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院審判長劉桂金審理詐騙案發覺，不少上年紀的被害人未與子女同住，以致遇上詐騙集團時，往往因判斷力不足或與社會資訊脫節，最後慘遭騙走鉅款或房產，她審理的案件中，甚至有百歲人瑞被騙去抵押房子。劉桂金擔心自己的父母也被騙，帶著父母到地政事務所和存款銀行，拜託地政人員及行員在電腦上「註記」，若父母前來設定抵押或提領鉅款，一定要通知兒女。

    建議政府主動出擊 減少長者受騙

    劉桂金還在一件詐騙案的判決書上，建議政府主動出擊，令管理人民財產的相關機關、機構，例如金融行庫、地政機關，給有意願的長者在子女親友陪同下，在機關的電腦註記，如果有年長家屬欲提領鉅額金錢，或不動產設定抵押等財產異動時，通知經註記的家屬，以確認年長者的財產異動是否正常交易，有無受詐騙的情形等，多此一道防線，可減少長者受騙。

    劉桂金說，政府雖設有一六五專線以防詐騙，但長者大多不會利用，一旦受騙匯出款項或不動產設定抵押後，就很難追回被騙走的財產。

    劉桂金審理過不少詐騙案件，其中於日前審理「假代書」余宗穎詐欺被害人房產案時，閱卷得知有廿名被害人的錢財和房產被騙走，令她憤慨不已。

    余宗穎的手法是欺騙被害人，有人願意出千萬元高價收購被害人手中被套牢多年的靈骨塔，再騙被害人繳納各式名目費用，如發現被害人資金不足，就說服被害人向金主抵押房子借款。不少人信以為真，把房產拿出來抵押後，金主假裝借錢給被害人，但這筆錢又馬上被集團成員以繳交稅金等名目取走。

    余宗穎總共詐騙了廿名被害人，其中受害的潘姓、張姓民眾與一名百歲人瑞的房子，甚至已被法拍；基隆地院審理後，將余男判刑九年。

    鑑於詐騙橫行全台，尤其看到很多老人家被騙光積蓄，或房子被拿去抵押借款、甚至遭法拍，劉桂金擔心住在花蓮偏鄉的父母，也被騙到沒房子住，因此特地帶著父母到地政事務所、存款銀行，拜託他們在電腦上「註記」，萬一父母前來設定抵押或提領鉅款，一定要通知兒女。

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