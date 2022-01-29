中山女高印尼三姊妹 免遣返露曙光

中山女高一年級的小喬和就讀國三妹妹的護照都被蓋上限期出境戳記。（記者陳心瑜翻攝）

2022/01/29 05:30

〔記者劉慶侯、吳書緯／台北報導〕就讀台北市立中山女高一年級的小喬（化名），因為印尼籍父親在台涉案被撤銷永久居留許可，她和兩個妹妹被通知，限期三月八日前離開台灣。小喬日前寫信向內政部長徐國勇陳情「不要把我們趕出台灣」，徐國勇昨天表示，將在法律範圍內盡力協助，且基於人道立場，暫時不會限令印尼籍三姊妹離開台灣，請她們安心過年。

父涉案 永久居留被撤

據了解，小喬的父母是印尼台僑，小喬三姐妹都是在雅加達出生，目前在台灣分別就讀高中、國中、國小。

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小喬印尼籍的爸爸是先到台灣工作，後來取得永久居留證，小喬五歲時才和妹妹及母親以依親身分，來台取得居留。

據了解，小喬的父親因為幫同鄉匯錢回印尼，在台觸犯銀行法被判刑一年以上，雖然得以緩起訴，但他的永久居留證因此被撤銷，移民署上週通知，爸爸必須在二月九日前離開台灣，小喬和兩個妹妹必須在三月八日前離台，移民署更在她們的護照蓋上限期出境的戳記，小喬和妹妹想到就哭，媽媽也相當自責。

小喬表示，她父親觸犯台灣法律確實該受制裁，但她和妹妹早已像是台灣人，像台灣人一樣生活、也想取得台灣身分，更希望為台灣社會做出貢獻，希望能透過專案或其他方式，讓她們姊妹繼續留在台灣完成學業。

移民署：盡力協助

移民署昨表示，基於人道及家庭團聚立場，並考量她們皆未成年及尚在就學，且因疫情嚴重，在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國，並會盡力給予協助。

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