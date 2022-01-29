中山女高印尼三姊妹 免遣返露曙光
2022/01/29 05:30
〔記者劉慶侯、吳書緯／台北報導〕就讀台北市立中山女高一年級的小喬（化名），因為印尼籍父親在台涉案被撤銷永久居留許可，她和兩個妹妹被通知，限期三月八日前離開台灣。小喬日前寫信向內政部長徐國勇陳情「不要把我們趕出台灣」，徐國勇昨天表示，將在法律範圍內盡力協助，且基於人道立場，暫時不會限令印尼籍三姊妹離開台灣，請她們安心過年。
父涉案 永久居留被撤
據了解，小喬的父母是印尼台僑，小喬三姐妹都是在雅加達出生，目前在台灣分別就讀高中、國中、國小。
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小喬印尼籍的爸爸是先到台灣工作，後來取得永久居留證，小喬五歲時才和妹妹及母親以依親身分，來台取得居留。
據了解，小喬的父親因為幫同鄉匯錢回印尼，在台觸犯銀行法被判刑一年以上，雖然得以緩起訴，但他的永久居留證因此被撤銷，移民署上週通知，爸爸必須在二月九日前離開台灣，小喬和兩個妹妹必須在三月八日前離台，移民署更在她們的護照蓋上限期出境的戳記，小喬和妹妹想到就哭，媽媽也相當自責。
小喬表示，她父親觸犯台灣法律確實該受制裁，但她和妹妹早已像是台灣人，像台灣人一樣生活、也想取得台灣身分，更希望為台灣社會做出貢獻，希望能透過專案或其他方式，讓她們姊妹繼續留在台灣完成學業。
移民署：盡力協助
移民署昨表示，基於人道及家庭團聚立場，並考量她們皆未成年及尚在就學，且因疫情嚴重，在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國，並會盡力給予協助。