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    首頁　>　社會

    中油發包制度大漏洞／2億標案 執行長即可決行

    李姓業者以行李箱裝賄款，交給白手套劉嫌，劉再用手提袋裝妥，進入中油交給徐，檢廉前天到徐漢的辦公室及劉嫌投宿的飯店等地搜索。（橋檢提供）

    李姓業者以行李箱裝賄款，交給白手套劉嫌，劉再用手提袋裝妥，進入中油交給徐，檢廉前天到徐漢的辦公室及劉嫌投宿的飯店等地搜索。（橋檢提供）

    2022/01/28 05:30

    〔記者黃佩君／台北報導〕台灣中油煉製事業部執行長徐漢因爆發貪瀆弊案被收押禁見，檢廉在徐漢的辦公室搜出二七一○萬元現金引發震撼。針對該億元標案內容，國營事業人士透露，主要是去年四月招標的一筆高雄大林煉油廠一．七億元檢修案，雖為巨額採購，但目前中油的規範，兩億元以下標案僅需執行長即可決行，因此造成管理缺失。

    經濟部及中油將檢討相關規定

    據了解，該項標案採最有利標，評選委員除三名外部學者外，全數為大林廠及煉製部人員，中油將檢討相關規定。另針對弊案凸顯事業部決行金額過高造成瑕疵，經濟部及中油將檢討相關規定；中油並表示，相關權責需由董事會通過後變更，將在年後提出具體改善計畫，降低門檻並增加多重查核機制。

    1.7億標案剛執行完 就被逮到收錢

    國營事業人士透露，該標案主為去年四、五月間招標的一筆高達一．七億元巨額採購案，主要為大林煉油廠設備材料檢修及安裝。該筆標案於今年提前執行完畢，即發生年節前收送款項遭查獲事件，內部相當震驚；中油高層也透露三、四十年從未發生過類似事件，對於成為國營事業首例非常遺憾。

    中油因不同事業部之間，業務差距相當大，近年逐漸以事業部區分管理，標案決行的上限也從五千萬元逐漸增加到兩億元，主因是不少採購案需要時效，但也造成管理缺失。

    而該案有舞弊空間，中油內部透露，主因是目前採事業部制。中油人士表示，目前依規定兩億元以下標案僅需執行長即可決行，造成更高層的副總及董、總等難以把關。

    據了解，該項標案完全無中油總管理處人員介入，標案採用最有利標，評選委員除三名外部學者外，全數為大林廠、即煉製部人員。而對該案是否有瑕疵卻被護航？中油內部表示，目前整體理解並無重大瑕疵，但可能行政程序上有未被滿足的事項。

    經濟部昨也表示，將由政風處及中油政風協助，全力配合檢廉單位調查，並提供相關案卷資料，國營會也將組成行政調查小組；中油也強調，將全面檢視煉製部由徐漢接手的所有重大採購案件，大林廠的採購案更是調查的重中之重。

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