夫妻冒充上流 假碳權交易吸金逾億

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2022/01/27 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，眶稱受知名企業委託、編造各種不實投資案大肆吸金，昨遭收押偵辦；新竹市富盟康泰事業公司負責人徐鉅裁，也以類似手法謊稱曾任新加坡一家銀行外匯操盤主席，有管道投資英國倫敦碳權交易所，與妻子及下線對外吸金逾億元，新竹地檢署偵結後依詐欺、違反銀行法等罪起訴，建請院方從重量刑，並向新竹地院聲請扣押徐妻名下四千多萬元房地產。

檢方調查，六十七歲徐鉅裁與六十歲妻子楊女，從二○一九年起訛稱徐男曾在德國經濟研究院念書，並曾在新加坡的銀行擔任外匯操盤室主席，有管道可在英國倫敦碳權交易所投資碳權獲取巨額利潤、每月領到高額紅利，誘騙被害人投資匯款共計三千七百二十萬元。

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四千多萬元房地產 檢聲請扣押

徐男夫婦另與下線七人，向七十八名被害人吸金六千一百六十萬元、美金十六萬八千元、人民幣廿二萬元；直至二○二○年七月，公司無法依約給付利潤分紅，最後避不見面，眾多投資人始知受騙。

檢方認為徐鉅裁夫婦妨害國內金融秩序及經濟安定，犯後避重就輕，未償還被害人受騙款項，起訴後求處重刑。

徐男夫妻製作假憑證騙民眾上當。（資料照）

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