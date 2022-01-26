古墓派蜂農 竟佔日人墓養蜂

花蓮壽豐鄉豐田移民村日本人墓 園是歷史建築，卻遭佔用養蜂。 （記者花孟璟攝）

2022/01/26 05:30

蜂箱及矽利康堵出口 文史團體通報花蓮縣府移除

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台南玉井曾有果農佔用墓地種「屍肥芒果」，花蓮也出現蜂農在墓穴養「骨灰級野蜂」！

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有八十七年歷史的「壽豐鄉豐裡村日本移民墓園」中，日本「松林」家族墓「俱會一處」，戰後荒廢多年，花蓮縣府二OO九年指定為歷史建築，地方文史團體例行巡察，竟發現墓穴遭蜂農佔用，以蜂箱及矽利康堵住墓穴出口，把墓穴當蜂巢，驚呼「太奇葩了吧」？也有民眾笑說：「難道是小龍女養的蜂」？

「墓穴怎麼變這樣？」社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會十多年前爭取，將日人墓園列為「歷史建築」，社區工作者楊富民說，數月前發現墓穴內有野蜂鑽入築巢，由於不會破壞古蹟，起初未太在意，但前天再去巡視，卻發現墓穴口被蜂箱堵住，原先「俱會一處」碑下方擺放供品及酒水的石牌，也被養蜂人搬開，壓在蜂箱上方，蜂箱四周也以矽利康黏著固定在石碑基座，只見蜜蜂在蜂箱及墓穴內外進進出出，十分忙碌！

民眾搖頭︰感覺毛毛的

社區民眾看了也搖頭說，如果知道買到的蜂蜜是從墳墓挖出的，絕對不敢吃，「因為感覺毛毛的」；但也有民眾說，金庸小說中小龍女飼養的蜜蜂也住在古墓，笑稱「這是小龍女養的蜂」！

花蓮縣壽豐鄉在日治時代曾設置官營「豐田移民村」，今豐裡國小西側校門對面巷內有處日本移民墓園。楊富民說，這處日本松林家族墓穴已八十七年，日本戰敗後，家族後人也有返台取回骨灰，但至今還有一罈沒人認領，社區雖想聯繫松林家的後人，但因疫情無法如願。

文化局︰「俱會一處」是古蹟

他說，經四處探聽才得知，蜂箱的主人因養蜂到處跑，目前人在屏東，經電話告知蜂箱須拆除，但養蜂人稱「沒有破壞古蹟」。

毀損歷史建築 可罰二百萬

縣府文化局表示，「俱會一處」石碑的土地屬於縣有土地的耕地，由於地上物為文化資產，因此未租給民眾，昨也會同土地機關地政處前往勘查，初步檢視尚不至於損壞古蹟本體，已通知養蜂人胡先生儘速前來拆除蜂箱、恢復原貌，如限期未改善，將依文化資產保存法一O六條「毀損歷史建築」，處以卅萬以上二百萬元以下罰鍰。

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