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    強拍裸照追討重利 黑道大哥在家裝萌

    暴力討債主嫌太陽會長蔡昇峰（右2）。（記者吳仁捷翻攝）

    暴力討債主嫌太陽會長蔡昇峰（右2）。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/01/25 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕天道盟太陽會二十六歲的蘆洲分會長蔡昇峰唆使小弟暴力討債，對亟需金錢周轉的攤商、上班族放款，最高收取一二○分重利，被害人無力償還，除噴漆、強押上山、灌礦泉水等暴行，甚至對欠債女子強拍裸照，脅迫不還錢就散布裸照，新北市警局淡水分局警方昨緝捕蔡昇峰及同夥，依違反組織犯罪防制條例、加重重利罪嫌移送新北地檢署，並建請檢方聲押。

    警方調查，蔡昇峰以天道盟太陽會蘆洲分會長自居，唆使小弟共組暴力討債集團，以一萬元到十萬元小額借貸放款，引誘亟需用錢且無經驗民眾借款，每月孳息三十分至一二○分驚人重利，當借款人無力償還高額利息，除教唆手下到被害人住宅丟雞蛋、潑漆，更強押被害人到山區毆打、強灌礦泉水，讓被害人嘔吐、生不如死，令人髮指的，還強拍被害女子裸照，脅迫不還錢就散布照片，導致被害人罹患憂鬱症。

    淡水警分局獲報，經半年蒐報，報請新北地檢署指揮，昨凌晨會同台中市警霧峰分局，到主嫌蔡昇峰蘆洲住處及幫眾藏匿處，拘提七嫌到案；而蔡嫌蘆洲住處被蔡妻佈置成溫馨鄉村風，對照他與幫眾討債時凶狠、強拍裸照等行徑，令警方也搖頭。

    警方強調，將持續掃蕩壓制犯罪組織，防範衍生暴力犯罪及擴大追查犯罪組織金流來源及流向，溯源刨根偵辦，也呼籲被害人勇於檢舉暴力犯罪。

    新北警淡水分局到暴力討債主嫌太陽會長蔡昇峰住處逮人時，發現他妻子將家中佈置成溫馨鄉村風，對照他唆使小弟暴力討債時的兇狠，有極大反差。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警淡水分局到暴力討債主嫌太陽會長蔡昇峰住處逮人時，發現他妻子將家中佈置成溫馨鄉村風，對照他唆使小弟暴力討債時的兇狠，有極大反差。（記者吳仁捷翻攝）

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