為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    運將讓朋友開車 他酒駕撞牌樓亡

    計程車衝撞牌樓水泥柱後翻覆變形，釀1死1傷。（記者歐素美翻攝）

    計程車衝撞牌樓水泥柱後翻覆變形，釀1死1傷。（記者歐素美翻攝）

    2022/01/25 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕五十四歲余姓男子駕駛向車行承租的計程車，搭載卅歲王姓友人到台中訪友，因路況不熟改由王男開車，本月廿三日深夜十一點多，行經大雅區東大路，車子失控撞上牌樓水泥柱，車子翻覆變形；王男傷重送醫不治，經抽血發現酒測值超標，受輕傷的余男則稱，不知道王男酒駕，警方仍將依「道路交通管理處罰條例」，處余男三萬元以上至十二萬元的罰款。

    運將稱不知友喝酒 仍遭罰至少３萬

    車禍發生在大雅區東大路二段，當時現場濃霧，能見度不高，監視器畫面顯示，計程車從上坡往下坡路段高速衝撞別墅社區牌樓的水泥柱後，車輛彈跳後整輛翻覆變形，導致駕駛受困，當場失去生命跡象，附近居民紛紛跑出來查看，發現四輛機車遭波及，汽機車碎片散落一地。

    居民指出，計程車車速很快，撞擊時連房子都在震動，消防人員表示，余男頭部外傷、胸痛、意識清醒，駕駛座的王男，當場沒有呼吸心跳，送醫院後傷重不治。

    大雅分局表示，死者王男抽血發現酒測值超標；余男輕傷已出院，計程車為余男向計程車行承租。

    余男向警方供稱，他與王男是朋友，兩人相約從桃園南下訪友，先到王男母親位於大雅區的住家吃晚飯，隨後和王男轉往台中市北區訪友，他在外面等，再轉往第三點訪友，他因不熟路況，在都會公園附近迷路，才改由王男開車，當時並未聞到王男身上有酒味；王母也供稱，王男在家吃晚飯時並未喝酒。

    檢察官昨相驗，法醫發現王男胸前安全帶勒痕為由左至右，確認為王男酒駕肇禍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播