運將讓朋友開車 他酒駕撞牌樓亡

計程車衝撞牌樓水泥柱後翻覆變形，釀1死1傷。（記者歐素美翻攝）

2022/01/25 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕五十四歲余姓男子駕駛向車行承租的計程車，搭載卅歲王姓友人到台中訪友，因路況不熟改由王男開車，本月廿三日深夜十一點多，行經大雅區東大路，車子失控撞上牌樓水泥柱，車子翻覆變形；王男傷重送醫不治，經抽血發現酒測值超標，受輕傷的余男則稱，不知道王男酒駕，警方仍將依「道路交通管理處罰條例」，處余男三萬元以上至十二萬元的罰款。

運將稱不知友喝酒 仍遭罰至少３萬

車禍發生在大雅區東大路二段，當時現場濃霧，能見度不高，監視器畫面顯示，計程車從上坡往下坡路段高速衝撞別墅社區牌樓的水泥柱後，車輛彈跳後整輛翻覆變形，導致駕駛受困，當場失去生命跡象，附近居民紛紛跑出來查看，發現四輛機車遭波及，汽機車碎片散落一地。

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居民指出，計程車車速很快，撞擊時連房子都在震動，消防人員表示，余男頭部外傷、胸痛、意識清醒，駕駛座的王男，當場沒有呼吸心跳，送醫院後傷重不治。

大雅分局表示，死者王男抽血發現酒測值超標；余男輕傷已出院，計程車為余男向計程車行承租。

余男向警方供稱，他與王男是朋友，兩人相約從桃園南下訪友，先到王男母親位於大雅區的住家吃晚飯，隨後和王男轉往台中市北區訪友，他在外面等，再轉往第三點訪友，他因不熟路況，在都會公園附近迷路，才改由王男開車，當時並未聞到王男身上有酒味；王母也供稱，王男在家吃晚飯時並未喝酒。

檢察官昨相驗，法醫發現王男胸前安全帶勒痕為由左至右，確認為王男酒駕肇禍。

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