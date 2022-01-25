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    女刑警誤扣板機開轟 主管連坐處分

    霧峰分局林姓女偵查佐昨天早上誤扣板機，子彈擊中辦公桌嚇壞同仁，分局表示未依規定清槍造成走火，將依規定記過處分。（記者陳建志攝）

    霧峰分局林姓女偵查佐昨天早上誤扣板機，子彈擊中辦公桌嚇壞同仁，分局表示未依規定清槍造成走火，將依規定記過處分。（記者陳建志攝）

    2022/01/25 05:30

    子彈穿透辦公桌 幸未傷人

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局霧峰分局偵查隊林姓女偵查佐，昨天早上要前往金融機構從事金融守望勤務，不料林員領槍後，未依規定在清槍桶完成清槍，將槍帶到辦公桌時，疑因精神恍惚拉滑套讓子彈上膛，又不慎誤扣板機擊發，子彈穿透辦公桌擊中地面，讓辦公室裡的同仁嚇了一跳，所幸沒擊中人。

    領槍未清槍 又拉滑套上膛

    霧峰分局表示，林員未依ＳＯＰ規定清槍造成走火，將依規定記過處分，各級主管及有關監督不周人員，也要負起連帶責任。

    林姓女刑警昨領槍後回到辦公桌，不慎拉滑套誤扣板機擊發，「砰」的一聲嚇壞現場三、四名同仁。

    霧峰偵查隊長張漢章表示，員警依規定在還槍、領槍時，都要卸彈匣後，在槍械室清槍桶拉滑套三次進行清槍，林員沒依規定清槍，卻在領完槍並裝上彈匣後，因精神恍惚拉滑套造成子彈上膛，又不慎扣板機造成槍枝擊發，已違反規定。

    霧峰分局副分局長張明輝表示，林員沒有依ＳＯＰ規定在清槍桶清槍，將依「警察機關武器彈藥管理要點」予以記過處分、從重議處，並責由所屬單位加強管教，各級主管及有關監督不周的人員應負連帶責任，依其情節輕重連坐處分。

    霧峰分局分局長李建興表示，每名員警皆受過槍枝安全操作規定訓練，本次警員誤擊發事件，霧峰分局將加強員警訓練強度，並將該員依規定議處，加重記過處分決不護短，並列為加強輔導關懷對象，除警惕該員外，並藉此提醒同仁，領用槍械務必依「警察機關武器彈藥管理要點」操作領取，避免再次發生意外。

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