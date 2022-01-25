北市警「丟人」 毒犯警局脫逃

蔡姓男毒蟲（中）從警局偵訊室脫逃，半小時後就被逮回。（記者王冠仁翻攝）

2022/01/25 05:30

警方忙視訊複訊 他落跑回家 半小時後睡夢中被逮

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警大同分局逮捕蔡姓等四名毒犯，受疫情影響，檢察官改以視訊方式複訊，四十五歲蔡男卻趁警方幫忙視訊其他毒犯時，趁機從偵訊室脫逃，還跑回家呼呼大睡。大同分局發現蔡男脫逃展開追捕，半小時後在他住處逮到人，他也因為脫逃罪加一等；不過，員警因看管不周，也涉疏縱人犯，警方將追究相關人員的責任。

請繼續往下閱讀...

警方將追究疏縱人犯責任

大同分局警方本月廿二日晚上七時許，於台北市重慶北路三段附近逮到蔡姓男子等四名涉嫌施用安非他命的毒犯。警方將蔡等四人帶回警局偵辦，毒犯當晚先在警局過夜，警方原預計於前天下午將他們移送地檢署，但因疫情影響，檢察官改以視訊方式複訊。

據了解，當晚警方派出四名警力以「一對一」方式戒護進行視訊，但有兩名員警下班，剩兩名警力戒護；蔡男在晚間七時視訊到七時四十五分，等待強制處分結果出爐。這時他發現偵訊室只剩兩名警力，其中一員離開偵訊室到印表機拿筆錄，恰好此時另名毒犯犯毒癮，剩下的另名警力忙著查看，他趁此時直接離開偵訊室再走出警局。

當去拿筆錄要給蔡男簽名的警員返回，發現蔡男消失不見，另名員警忙於查看犯毒癮的毒犯也沒發現他離開，這才驚覺人犯脫逃，立刻通報相關單位展開追捕。

警方調閱線上警網，到蔡男可能的藏匿處所清查，同時調閱監視器追查他脫逃動線；警方查出他逃出分局後，在路邊攔計程車搭車返家，隨即火速趕往他住處逮人，當時他正在屋內呼呼大睡。

大同分局強調，會深切檢討人犯脫逃一事，依法追究相關員警疏縱人犯責任，也會再精進相關戒護人犯措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法