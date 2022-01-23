3度性侵女部屬判8年 副典獄長林祺源關定了

宜蘭監獄（資料照）前副典獄長林祺源（取自矯正署基隆監獄官網），性侵女職員，上訴被駁回，判刑8年定讞。

2022/01/23 05:30

逆轉有罪 上訴駁回

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭監獄前副典獄長林祺源，七年前以民俗療法按摩為由，誆稱「胸部、腹部有硬塊，不治療恐變癌症」，三度指侵一名女職員，事後恫嚇她不得張揚。一審宜蘭地院認為被害人供述有瑕疵，判無罪，二審高等法院則認定被害人的歷次控詞無明顯不同，被告犯三件強制性交罪，去年三月逆轉改判八年徒刑；最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴定讞。

判決指出，林祺源於二○一五年七月廿四、廿五、卅日副典獄長任內，謊稱可用民俗療法治療身體痠痛，要求已婚女職員脫衣平躺或趴著，他趁機觸摸對方胸部及手指侵入下體，還說「若不治療恐怕會變成癌症」，使被害人誤認長官是在推拿，事後查覺不對勁，提出申訴和報警。

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林辯稱，他以民俗療法按摩活絡經脈，無意非禮侵犯，對方全程未呼救。 一審宜蘭地院認為被害人申訴、偵訊時，指控的過程有差異，且連續遭性侵三次卻無法分辨是性侵或治療，違反經驗法則，認定控詞有瑕疵，判林無罪。

二審高院認為，被害人在地檢、地院的證詞無明顯不同；林沒有醫療、經絡理療專長或證照，卻聲稱能以推拿緩解不適，還診斷有罹癌風險，皆是沒必要的動作，有犯罪動機；兩名同事證稱被害人案發後暴瘦，精神鑑定也認為確實前後變化甚大，患創傷後壓力症候群，依此改判被告有罪，合併判八年徒刑。

民事判賠120萬元

民事部分已判決被告賠償一百廿萬元確定；行政方面，林也被公務員懲戒委員會（已改制懲戒法院）判決撤職、停止任用一年確定。

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