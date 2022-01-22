災戶目前多租屋 將建社宅安置

城中城大樓火災前一樓出入份子複雜，警方曾多次到訪巡查。（記者黃佳琳翻攝）

2022/01/22 05:30

〔記者王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕城中城大樓發生火警後，高雄市政府統計實際居住戶約有七十戶，選擇在外租屋五十二戶、依親十六戶、兩戶到安置機構，高市社會局補助兩年房租卅六萬元、安家生活費卅五萬元，均已撥付。

市府指出，城中城火警後，社會局第一時間啟動緊急安置作業，協助大部分住戶暫時住進鄰近的旅館，也有少部分選擇依親，部分傷者在醫院。

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第二階段逐步掌握有居住需求戶數、同時盤點二○三處可運用的社會住宅，提供有意願住戶入住或直接簽約租屋。

最終依住戶意願，協助在外租屋、依親或到安置機構，各為五十二戶、十六戶、兩戶，於去年十二月初均完成搬遷。

市府說明，城中城土地及建物所有權人共三八八人，市府提出跨區區段徵收方案，有地者可領補償或抵價地，有房者可領每坪十一．四萬元補償，並另興建社宅安置有需求的住戶。至於無地無房者，市府也將提供七賢國中舊址上興建的社宅予以安置。

弟同意被關葬火窟 兄不起訴

另一方面，檢警追查火警的刑事責任，除認定黃格格涉嫌縱火害死多條人命，案發前住在城中城大樓一樓的許姓男子，被哥哥鎖在房屋內，導致起火時逃生不及喪命，檢方偵查認為，許男喪命是因黃格格縱火造成，且他同意被哥哥反鎖房內，許兄無法預知有人會放火，難以認定有過失之責，偵結後將許兄處分不起。

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