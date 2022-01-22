認定蓄意縱火關鍵／餘燼以前倒地上 這回扔沙發

檢警消重回火場，發現不少罹難者房間沒有被火舌侵入，多數是被濃煙嗆死。 （記者黃佳琳翻攝）

2022/01/22 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄城中城大火案偵結起訴，檢方認定黃格格涉嫌把淨香餘燼放在房間裡的沙發，導致皮革沙發在密閉空間裡悶燒半小時後，發生閃燃爆炸起火，造成高雄史上最嚴重的火災。

黃格格常會前往城中城郭男佔用的一樓木製隔間房間，與附近友人喝酒聊天。因小房間無人管理、不知屋主去處，早已沒水電，黃女常以小香爐、鐵罐等容器燃香驅蚊。

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十三次審訊 黃格格說詞反覆

黃女有亂倒淨香惡習，但她過去都是把淨香餘燼倒在地上，不會釀災，這次城中城發生大火後，檢方根據火場鑑定報告及一名劉姓住戶目擊，卻是沙發最先起火，認定去年十月十四日當天凌晨，黃女酒後發洩情緒，把淨香餘燼直接倒在沙發上，隨後於凌晨兩點十六分離開現場。

黃格格初次接受警方訊問時，承認有點淨香驅蚊習慣，但聲稱自己當天把淨香放在八寶粥的鐵罐，再把鐵罐和吃過的秋刀魚包成一包，拿去愛河丟；檢警為找出此鐵罐，協請海巡人員到愛河出海口一帶搜索，無功而返。黃女後來發覺不對，被檢方聲押後，期間經歷十三次審訊，她不是行使緘默權、就是說詞反覆，甚至否認傳語音訊息給郭，也否認與郭有爭執，更不願接受測謊，面對案情關鍵點的詢問均不配合。

不過全案經現場勘驗，確認起火點就是城中城一樓該間小房間裡的沙發，目擊沙發起火的住戶、劉姓計程車司機於檢警模擬現場時，根據記憶擺出約直徑十八公分的起火範圍。

另過濾相關監視器顯示，城中城大樓當天凌晨兩點四十八分冒出小火光，六分鐘後發生「閃燃」現象，旋即引發大火，火舌順著房間裡木質板材裝潢往外延燒，大量濃煙和高溫也沿著大樓安全梯、電梯、電扶梯及管道間往上流竄，形成「煙囪效應」，以致大部分罹難者因為呼吸性休克死亡。

現場經勘驗鑑定後，顯示起火位置為房間內沙發（中圖，記者黃佳琳翻攝），目擊者模擬時指出起火點也是房間沙發（白點處，左圖，記者黃佳琳翻攝）；檢方認定黃格格（右圖，資料照）縱火。

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