綑綁虐死院生 德芳教養院3員工重罪起訴

德芳教養院目前院區空無一人，大門深鎖。（記者彭健禮攝）

2022/01/21 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立德芳教養院社工員兼教保組長林姓男子、生活服務員周姓女子及行政助理賴姓男子，去年七月將廿八歲李姓院生拘禁綑綁在房內毆打到昏迷送醫不治。苗栗地檢署偵查，三人造成李姓院生身體多處挫傷，並因腦浮腫、顱內出血、橫紋肌溶解等傷害死亡，昨依私行拘禁致死、傷害罪嫌提起公訴，三人將面臨七年以上至無期徒刑的重刑。

私行拘禁致死 最重判無期徒刑

檢方調查，林男、周女、賴男於去年七月廿九日中午十二點五十分許，為處理李姓院生情緒躁動狀況，竟逾越保護性管束的界限，以毆打、綑綁等非法方式私行拘禁李生在房內，李生一度掙脫，但三人再次予以毆打綑綁，再反綁李生雙手後拘禁房內。檢方調查，三人無視李生缺乏適當言語表達能力，不給予適當飲水與其他照料，李生終因遭受多處毆打引發橫紋肌溶解症、腦浮腫、蜘蛛網膜下腔出血等傷勢，不及就醫診治而因惡性高熱、代謝性衰竭死亡。

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李生的家屬雖另對林姓院長、教保員兼訓練員江姓女子提出告訴，但檢方偵查，林姓院長事發時不在犯罪現場，江女僅片段在場未出手毆打綑綁，難以認定具有共同犯意，予不起訴處分。

對此，李姓院生的母親說，因她還沒收到正式公文，不知道內容，但她指出三人於偵查期間全部否認罪行，一點悔意都沒有，懇請法官重判。她更相信輪迴報應，老天有眼做壞事一定會受到懲罰，不起訴部分會再跟律師討論。

刑法第三○二條規定，私行拘禁或以其他非法方法剝奪人之行動自由，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

案發後，苗栗縣政府社會處於去年八月召開檢討會議，決議依身心障礙者權益保障法第九十二條令德芳教養院自去年八月廿七日起停辦一年及裁罰卅萬元。現今教養院空無一人，大門深鎖。

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