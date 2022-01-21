坑退休校長2千萬 納骨塔詐團撈上億

警方訊後將黃嫌等人送辦，查扣5輛高級進口車。 （警方提供）

2022/01/21 05:30

10人受害 警查扣5豪車 現金5百多萬

〔記者許國楨／台中報導〕中部地區一個以黃姓男子為首的詐騙集團，以高價收購納骨塔為幌子，慫恿被害人加碼投資，再以協助節稅為由，要求被害人支付作業費用詐財，刑事局查扣五百多萬現金以及五輛進口車，經清查十名被害人被詐金額超過一億台幣，其中一名退休校長被騙二千萬，訊後全案依詐欺罪、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

掰高價收購 慫恿投資節稅

警方近期鎖定中部地區某一詐欺集團，專門透過取得的購買納骨塔名冊，逐一致電被害人，以話術對被害人佯稱，其多年前購買的靈骨塔位、骨灰罈琉璃寶座等，目前已水漲船高，有集團願意高價收購再。

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待被被害人心動後，再誆稱旗下還有許多納骨塔均有高額增值空間，目前售價僅十五萬八千元，日後集團保證會以高價收購，藉以慫恿被害人陸續匯款投資，詐團成員還向被害人佯稱塔位售出後，獲利所得將被高額課稅，需再繳納款項以規劃節稅，持續詐騙。

案經刑事局第六大隊蒐證掌握具體犯罪事證，上週同步到該集團的十四個處所拘提搜索，逮捕四十一歲黃姓主嫌，以及業務、助理等共十三人，現場查獲現金五百餘萬元，以及黑色VOLVO、LEXUS、賓士等五輛進口名車。

警方同時查扣ROLEX手錶、LV包、教戰守則、教戰筆記本、客戶清單、靈骨塔DM五份、話術紙條等證物，經清查已有十名被害人遭騙，遭詐金額高達一億元，其中光是退休校長就被了騙二千萬，訊後全案依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

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