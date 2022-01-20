又是長照悲歌／砍死精障女 病母判2年半

警方在母親刀殺女兒的命案現場蒐證。（民眾提供）

2022/01/20 05:30

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕台南市蔡姓婦人（近六十歲）疾病纏身，又不堪長期照顧精障的李姓女兒（四十歲），在住處寫下遺書後拿菜刀砍死女兒，案發後，蔡婦的丈夫與其他兒女向法官表示，蔡婦是在一連串壓力下，一時失慮鑄下大錯，希望可以從輕量刑。台南地院昨天依殺人罪判蔡婦兩年六月徒刑、刑後須監護治療三年。

判決指出，李女生前患有重度躁症與原發性失眠症，還屢有輕生念頭，李女長時間都是由母親照顧，二０一九年住院後開始對母親有肢體攻擊行為，母親也照顧得心力交瘁、罹患焦慮症、睡眠障礙、胃食道逆流等疾病，痛苦不堪，且擔心女兒病發可能殺害其他家人。

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二０二０年十月二十五日下午四點多，蔡婦想帶女兒一起走，在住處一樓客廳寫下遺書，接著拿菜刀到三樓房間把女兒砍殺多刀。

蔡婦的丈夫在家裡發現妻子手寫遺書後，在屋內遍尋不著妻子，即到派出所報案，警方調閱監視器畫面發現蔡婦並未外出，偕蔡婦丈夫回到住處查看，赫然在女兒房間看到女兒躺在地上、身上多處刀傷。蔡婦也拿菜刀架在自己脖子上、對丈夫說「我不想活了！」警方奪下刀子，蔡婦右頸部有輕微割傷被送醫治療；李女則送醫搶救宣告不治。

南市社會局呼籲，若民眾發現有緊急保護需求的家庭需協助，可撥打一一三、一一0求助，若遭逢急難事由需啟動立即之關懷及救助，請撥打一九五七社會福利諮詢專線或一九九九市民服務專線，若家戶內有老人需照顧者，可多善用長期照顧服務資源諮詢專線一九六六，社會局將迅速啟動服務措施。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

也患焦慮症、不堪長期照顧精障女之苦的蔡姓母親涉持這把菜刀在家砍殺女兒致死。（資料照，記者王俊忠翻攝）

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