又是長照悲歌／砍死精障女 病母判2年半
2022/01/20 05:30
〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕台南市蔡姓婦人（近六十歲）疾病纏身，又不堪長期照顧精障的李姓女兒（四十歲），在住處寫下遺書後拿菜刀砍死女兒，案發後，蔡婦的丈夫與其他兒女向法官表示，蔡婦是在一連串壓力下，一時失慮鑄下大錯，希望可以從輕量刑。台南地院昨天依殺人罪判蔡婦兩年六月徒刑、刑後須監護治療三年。
判決指出，李女生前患有重度躁症與原發性失眠症，還屢有輕生念頭，李女長時間都是由母親照顧，二０一九年住院後開始對母親有肢體攻擊行為，母親也照顧得心力交瘁、罹患焦慮症、睡眠障礙、胃食道逆流等疾病，痛苦不堪，且擔心女兒病發可能殺害其他家人。
請繼續往下閱讀...
二０二０年十月二十五日下午四點多，蔡婦想帶女兒一起走，在住處一樓客廳寫下遺書，接著拿菜刀到三樓房間把女兒砍殺多刀。
蔡婦的丈夫在家裡發現妻子手寫遺書後，在屋內遍尋不著妻子，即到派出所報案，警方調閱監視器畫面發現蔡婦並未外出，偕蔡婦丈夫回到住處查看，赫然在女兒房間看到女兒躺在地上、身上多處刀傷。蔡婦也拿菜刀架在自己脖子上、對丈夫說「我不想活了！」警方奪下刀子，蔡婦右頸部有輕微割傷被送醫治療；李女則送醫搶救宣告不治。
南市社會局呼籲，若民眾發現有緊急保護需求的家庭需協助，可撥打一一三、一一0求助，若遭逢急難事由需啟動立即之關懷及救助，請撥打一九五七社會福利諮詢專線或一九九九市民服務專線，若家戶內有老人需照顧者，可多善用長期照顧服務資源諮詢專線一九六六，社會局將迅速啟動服務措施。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：1925
生命線協談專線：1995。