鼎泰豐師傅竟是竹聯副會長 設討債公社 討債會小三

竹聯幫平堂齊興會的主嫌曾華翔（中）討完債以後陪小三逛街被警方逮捕。（記者王捷翻攝） 曾華翔的臉書被警方監控。（記者王捷翻攝臉書） 竹聯幫齊興會自製討債傳單。（記者王捷翻攝）

2022/01/19 05:30

接到討債任務就裝病請假

〔記者王捷／台南報導〕竹聯幫平堂齊興會三十七歲的副會長曾華翔，以鼎泰豐小籠包中央廚房師傅的身分為掩護，公開招攬討債生意，台南一間三十年歷史的合菜老店老闆，積欠七百萬元賭債，曾男南下討債被台南警方盯上，逮人時他正陪著小三逛街，原來曾男接到討債任務，就向鼎泰豐裝病請假，順便會小三，警方傳喚其他八名成員，依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由移送檢方偵辦。

討七百萬賭債 被警盯上

男子曾華翔穿戴精品、出入有名車代步，妻子溫柔體貼，外面還有二十幾歲的美艷小三，曾男還跟著老大創立齊興會，並擔任副會長，他還化名曾翔，在臉書上設立「討債公社」，公開招攬討債生意，專長是「債務協商」。

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曾男還跟老大創齊興會

去年曾華翔受委託，要對知名的合菜餐廳老闆討賭債，老闆哀求稱不是不還，因為疫情關係生意一直沒回穩，拜託再多給一點時間，後來曾男再來撒冥紙、貼傳單，老闆最後只擠出幾萬元給對方，警方獲報調查，並監控曾男與其他同夥。

警方追查曾男的討債手法發現，他雖有準備刀械、槍枝，卻沒使用暴力，都是張貼大字報、傳單，內容如欠錢還錢、靠臉吃飯不長久，靠不要臉吃飯天長地久等，還頗為客氣。

警方還查出，曾華翔都是在電話聯絡時，才表明是竹聯幫的身分，要對方不還錢就看著辦，讓被害人心生畏懼，也因為曾男討債有一套，所以要求的報酬都是五五分帳。

找小三被逮 要求警瞞妻

歷經半年多的蒐證，警方本月十七日北上逮人，不巧曾男到台中討債，警方追到台中，尾隨曾男陪小三逛完街、開完房間才逮人，面對警詢他坦承犯行，唯一的要求是，別告訴妻子他來找小三，原來曾男的妻子曾一度查勤，要他拍「工作照」時，曾男早有準備好多張在小籠包店裡的照片回傳，交差了事。

據了解，他在鼎泰豐工作，只是欺騙警方的幌子，預防萬一被逮，可藉由小籠包師傅身分，切斷他與犯罪組織的聯結。

警方隨後將他帶到新北市的根據地搜索，起出刀械、槍枝，還有印有「齊興會」字樣的紅包袋，警方研判他在北中南共涉八件恐嚇取財討債案，不到半年獲利約有三百多萬元。

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