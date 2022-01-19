酒駕易服勞役驚「厭」榜：收廚餘比下洗遺體冰櫃

高市酒駕犯昨到殯儀館擦拭大體冷凍櫃。（記者陳文嬋攝）

2022/01/19 05:30

〔記者王定傳、王冠仁／綜合報導〕酒駕零容忍，各地檢察署不時會辦理酒駕犯到殯儀館易服勞役，藉沉浸式體驗，讓酒駕犯有所警惕，不過最令酒駕犯厭惡的工作，竟然是到清潔隊服務「收廚餘」，有些人做了幾天就怕到，甚至被關也願意。

有檢察官指出，酒駕易服勞役者，大多都在公家機關或社福團體內做清潔工作，如清潔水溝、掃垃圾及樹葉、刷油漆，警惕效果不大，其中，最令他們厭惡的工作，其實不是去擦拭大體冷凍櫃、火化場清潔環境，而是到清潔隊服務「收廚餘」，因為這工作十分辛苦，除下工時間很晚外，全身還會沾滿臭味，有些人做了幾天就「罷工」，聲請撤銷易服勞役想易科罰金，甚至被關也願意。

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檢察官表示，要讓酒駕者心生警惕，除須先從教育宣導，行政層面也要配合根除「僥倖心態」，如沒收車輛、酒精鎖、加強取締，司法則是最後防線，且須法院支持對這類被告予以重判，檢方則從執行層面著手，配合戒癮治療、社會勞動役、不准易科罰金等方式，讓國人意識到酒駕的嚴重性，進而讓酒駕情形減少，但檢察官都坦言，對「頑固」分子而言，再多「招式」都沒作用。

有警官則認為，去殯儀館勞動服務來遏止酒駕的成效恐怕不大，因為勞動服務只有四個小時，時間太短，下次若犯酒癮又可能酒駕。若要治本，應把酒駕累犯比照毒癮、藥癮進行去癮治療。

警官建議 勞役拉長才能遏阻

警官表示，建議應著重於勞動服務的「時間長度」，而非項目。假設一名酒駕犯被要求連續勞動服務一個月、每天勞動服務八小時，足以影響到正常工作、生活、社交，不僅可能丟了工作、親友也都會知道他是酒駕犯，由「經濟與名聲」雙管齊下，應能有效遏止酒駕。

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