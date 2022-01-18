大掃黑宣戰竹聯2堂口 陳家欽︰1個1個抓

警方春節前執行一波掃黑及打詐行動，警政署長陳家欽 （左）視察掃蕩成果。 （記者姚岳宏攝）

2022/01/18 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署春節前執行一波掃黑及打詐專案行動，掃蕩包括竹聯幫弘仁會及天道盟太陽會在內的十六個幫派組織，逮捕一八五人、查扣現金三千一百餘萬元，署長陳家欽昨到刑事警察局視察掃蕩成果，特別點名近來快速發展的竹聯幫弘仁會及寶和會兩大堂口，強調未來將運用各種手段窮追猛打，「一個一個抓」，不徹底瓦解該組織絕不鬆手。

年關前掃16幫派組織 逮185人

刑事局指出，去年共查緝三九五個幫派組織，犯嫌三一六九人，查扣不法利得四億一七○○萬元，其中陳家欽最看重的，就是逮捕涉及多起槍擊、恐嚇案的天道盟美鷹會精神領袖王鑫，和涉及台南女組頭擄人案、桃園幫派「黑人家族」擄人案，並在北市中山區林森北路酒店丟擲手榴彈的竹聯幫弘仁會長林聖閎，以及有竹聯幫寶和會背景的台北市土方公會理事長王建翔。

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陳家欽表示，針對幫派組織犯罪，要求各警察機關從人流、金流、行業及資通面向，嚴格執行系統性掃黑，不容黑幫有生存空間，尤其年關將近，更要關注幫派動態加強查緝。

刑事局同時展現元月掃蕩成果，包括破獲弘仁會邱國興詐騙集團，邱男透過靈骨塔位產權買賣，先後詐騙達五千萬元，其中一名長者甚至被騙走逾三千萬元；此外，查獲組成電信詐騙集團的竹聯幫仁堂鄒俊逸，鄒男以「解除分期」老梗行詐，有三十多歲的小資女被騙，匯出畢生積蓄兩百萬元。

警方也偵破基隆天道盟太陽會角頭陳睿傑持槍暴力討債案，二十八歲陳男遇有人欠債不還，就率眾押人，並以電擊棒電胸口，持空氣槍射被害人凌辱取樂；警方收網逮人，查扣瓦斯槍、鎮暴槍、開山刀、鐵棍、辣椒水等武器，並搜出安非他命毒品，警詢後依組織犯罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。刑事局表示，以後凡是街頭聚眾鬥毆、押人、槍擊等暴力犯罪，將正本清源，不以抓滋事者為滿足，應持續擴大逮人、追金流、抓組織。

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