針灸刺破肺害命 罹癌密醫判賠485萬

中醫說針灸要避開肌肉最 薄的上背和胸部，不會刺 進器官。圖為示意圖與新 聞事件無關。 （資料照）

2022/01/17 05:30

葉宗樺判刑1年 稱生活困頓無力賠償

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕高中學歷的新竹縣男子葉宗樺，明知無醫師執照，卻對范姓婦人針灸，結果刺進肺部，兩小時後即鬧出人命，家屬向葉男求償一千零六十五萬元，新竹地院民事庭審理時，發現葉男罹患直腸癌無力謀生，其妻也因治療血癌耗盡積蓄，判他需賠死者家屬四百八十五萬元。

家屬控密醫阻打119

家屬指控，五十八歲的葉宗樺明知本身是密醫，卻於二○二○年五月十九日在新竹縣新埔鎮，對六十七歲范姓婦人施行針灸等侵入性治療，且將針刺入病患胸腔，致范婦引發氣胸、兩肺扁塌，甚且於范婦昏迷後，阻擋他人打一一九呼叫救護車，兩小時後范婦因呼吸衰竭死亡。

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本案刑事部分，檢方查出葉男無醫師執照，依違反醫師法、過失致死罪將他起訴，審理時，葉男竟厚臉皮指稱「家境困難」、無力賠償，請求輕判他緩刑，但高等法院斥責葉男害死人惡性不輕，維持一審判決，依醫師法判他一年徒刑，現上訴於最高法院審理中，家屬另向葉男求償一千零六十五萬元。

葉男表示深感歉意，對金額無意見，然現因罹患直腸癌身體虛弱，生活困頓下已無力賠償。

法官調查，葉男高中畢業，之前曾從事按摩、推拿等工作，現因罹患直腸癌致無力謀生，目前無業，且之前為配偶罹患血癌的自費治療部分，已用盡積蓄，名下除汽車一輛別無財產，經審酌判葉男需賠償四百八十五萬元。

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