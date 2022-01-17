2年奪42命／國道未繫安全帶 違規創新高

近年國道未繫安全帶、未裝幼童安全椅違規數

2022/01/17 05:30

警方統計︰未繫安全帶致死率為繫者21.41倍

〔記者吳仁捷／新北報導〕春節將到，開車返鄉記得繫好安全帶！近兩年來未繫安全帶上國道，奪走四十二條寶貴性命（二十三人是前座 ），且警方統計顯示，未繫安全帶致死率為繫安全帶的廿一點四一倍，「安全帶真的是有繫比沒繫好！」不過國人並未記取教訓，國道公路警察局統計顯示，二○二一年國道共取締七萬五千零八十五件未繫安全帶、一百五十六件幼童未依規定安置於安全椅，兩大違規共計七萬五千兩百四十一件，雙雙創下歷史新高，國道警方再度呼籲民眾搭車，應確實繫好安全帶，以保障生命安全。

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未裝幼童安全椅 違規也創新高

國道警方分析，去年受武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情影響，民眾減少使用大眾運輸，改由駕車上路，整體交通流量增加三成，加上國道警方加強宣導安全帶使用，為取締創新高主因。

繫好安全帶到底有多重要，國道一隊以上月底國道一號一起車禍為例，卅八歲張男駕駛轎車行經南下三重路段， 疑競速車速過快，從後撞擊行駛中間車道、另名四十三歲張男駕駛的五門轎車，兩車失控後，前車瘋狂迴轉三圈半，撞擊內側護欄才停下，造成兩車半毀、三人受傷，因駕駛、乘客均繫上安全帶，都僅獲輕傷，保住一命 。

不過，不少駕駛人並未記取安全帶保命的重要性，國道高速公路局統計，二○二一年國道警方取締七萬五千零八十五件未繫安全帶、一百五十六件未使用安全椅，較二○二○年同期共增加一萬零三百八十四件。

國道警方另統計，二○二○、二○二一這兩年間，因未繫安全帶，奪走四十二條寶貴性命，占總死亡人數廿八點六％，比例近三成。

國道警察局交通科呼籲用路人，除遵守行車秩序，保持足夠安全距離、不任意變換車道，降低事故，而駕車時不論前後座乘客，均應繫妥安全帶，目前取締未繫安全帶，仍以勸導為主，主要希望民眾全面使用安全帶，提升行車安全，降低傷亡，並非以開罰為目的。

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