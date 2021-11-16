長照業者︰外籍看護照護長者 身心壓力大

印尼籍移工妮娜在仲介陪同向家屬道歉。 （記者陳冠備攝）

2021/11/16 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕外籍看護工虐待被看護者事件時有所聞，甚至傳出暴力相向，引起社會議論，但探討其原因，經常發現看護工照護長者時，身心壓力相當大，而不少看護工未接受專業訓練，且休假、薪資等福利比一般工廠移工少，可能引起心理不平衡，如何解決此問題？有長照業者指出，國人必須尊重看護工，並給予關懷與安慰，或許才能和緩其情緒問題，減少類似事件發生。

秀家人社區長照機構總幹事邱暉智表示，外籍看護工經常面對專業服務和訓練不足、缺乏休假時數與喘息服務、缺乏可輕易接觸休閒場合跟社交管道等，導致照顧被看護者時得不到抒發，漸漸累積壓力，進而產生情緒，對被看護者施暴，他建議，被看護者家庭面臨外籍看護專業不足時，可適時安排課程教育，若突發狀況發生時，外籍看護工也能有經驗處置。

請繼續往下閱讀...

邱暉智說，照顧長者實在不容易，尤其心理壓力，大家應該將心比心，可多聆聽看護的照顧心聲，也能適時解決問題，另外雇主也應適時提供外籍看護休息或喘息機會，一起出遊也是好的方式，另外目前國內長照據點多，可鼓勵外籍看護往這類場所進行互動，也可跟同行交流看護心得，身心也可得到抒發。

彰化縣勞工處副處長何俊昇表示，目前家庭看護工並不適用勞基法，最低薪資每月一萬七千元，與產業移工每月二萬四千元有一段差距，休假日也不比照。另外勞動部設有「一九五五」專線，可適時提供援助，並要求仲介，每二個月對移工進行關懷回報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法