明知雇主裝監視器也不怕／惡傭巴頭 暴打中風婦

家屬透過監視器發現，外籍看護妮娜竟用拳頭 毆打媽媽的臉跟頭，還猛抓頭髮狂甩暴打，事 後在仲介陪同向家屬道歉。 （記者陳冠備攝、民眾提供）

2021/11/16 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕曹姓兄弟聘僱三十五歲的印尼籍女移工妮娜，到彰化縣員林市一處民宅，看護中風的六十五歲母親，曹姓兄弟指控，妮娜知道家中有裝監視器，竟還用拳頭毆打媽媽的臉跟頭，還猛抓頭髮狂甩暴打，看到妮娜對母親「巴頭」施暴的監視畫面，相當難過，因此決定報警，警方已將妮娜帶回偵訊，依傷害罪嫌函送地檢署偵辦。

女移工妮娜被依傷害罪嫌函送

「我視她為親人，她卻待我母如畜生！」曹姓兄弟說，二○一九年透過仲介聘僱妮娜照顧因中風不便的母親，但近期發現媽媽有一處五公分大的褥瘡一直未好，還有兩次跌倒送醫縫針，質疑妮娜沒把媽媽照顧好，向仲介反映，希望更換看護，對方回覆，因疫情關係難以即時找人替代，他們只好在客廳、廚房、媽媽房間加裝監視器，妮娜也都知情。

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曹姓兄弟說，他們一家人對妮娜很好，知道妮娜愛吃蛋餅及愛喝咖啡，所以經常買來給她吃，但今年十月底一次返家時，媽媽突然對他們說：「外勞（移工）打人」，他們趕緊回放監視器，發現妮娜竟用拳頭毆打媽媽的臉跟頭，還猛抓頭髮狂甩暴打，看了相當難過，因此決定報警，離譜的是，警方到場後，妮娜正對床上的媽媽強行灌水，當場被帶回警局偵訊。

「沒想到妮娜竟會這樣虐待我媽媽！」曹姓兄弟指出，慶幸發現的早，否則媽媽可能會被打到腦出血，甚至沒命。

家屬控仲介語帶威脅要求撤告

曹姓兄弟還向彰化縣議員曹嘉豪陳情，曹嘉豪昨舉行記者會指出，該案家屬多次連絡仲介，但仲介一直不積極處理，直到警方找上門，還要求家屬撤告並和解，並語帶威脅要先轉出移工，否則半年內不能再聘請，根本沒在關心被害人及家屬。

但記者會到一半，仲介業者突然帶著妮娜出現，並一起對家屬道歉，仲介業者也當著家屬及眾人面前，質問妮娜為何打人？妮娜回說，是因為阿嬤都不睡覺，理由令人傻眼。

為何打人？ 妮娜︰阿嬤都不睡覺

針對該案，彰化縣府指出，該名移工對被看護者施暴，已函請勞動部廢止該名移工聘僱許可及限令出境，家屬可以專案再申請其他外傭照顧長者。

縣府表示，女移工刑責部分警方偵辦中，若有違反就業服務法、老人福利法行為，將處三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並公告其姓名。

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