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    資深教練：買賣馬匹「水很深」爭議多

    馬術協會前副 秘書長、國家級 資深教練林詎詔 建議，買馬匹爭 議性多，務必小 心。（林詎詔提供）

    馬術協會前副 秘書長、國家級 資深教練林詎詔 建議，買馬匹爭 議性多，務必小 心。（林詎詔提供）

    2021/11/15 05:30

    〔記者梁偉銘、林欣漢／綜合報導〕馬術在國內是冷門的貴族運動，隨著時代進步與國人經濟能力提升，近年逐漸吸引同好接觸嘗試，馬術協會前副秘書長、國家級資深教練林詎詔建議，一般民眾入門，最好到專業馬場上課學習，買賣馬匹的「水很深」，風險高而且爭議性多，務必小心。

    六十一歲的林詎詔曾是一九九八年曼谷亞運馬術國手，在台灣推廣馬術運動多年，經驗與資歷豐富。他表示，國內可分為英式、美式與野外等三種騎乘，英式為國際主流，即亞、奧運常見的歐系馬術及障礙賽；美式騎乘為美國、澳洲牛仔風格；野騎則在近來淡水等海邊常見。

    台灣馬場多走英式，馬匹從荷蘭、德國、比利時等地引進，或在國內自行繁殖，價格從幾十萬到數千萬台幣不等，血統、品種、品質都有差別，加上馬的能力、年紀，還有訓練程度和比賽成績，也會影響行情。

    林詎詔強調，馬是草食性動物，天性敏感自我保護性強，遠比車輛複雜，買賣過程「眉角很多」，必須透過專家協助才穩當，「行船走馬三分險，行家內心都有把尺，畢竟風險和變數多，何況大部分人買馬後，都放俱樂部寄養，一個月光洗刷餵食費用就要四萬元，這還不包括受傷、生病等龐大額外開支」他也不鼓勵民眾共有或交錢認養，「這出問題爭議更多，往往吵不完。」

    林詎詔認為，到馬場上課一節四、五十分鐘，大約兩千元，一週一次二十節就能上手，上班族也負擔得起，透過系統課程正確學習，進步迅速安全。

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