金牌馬術選手賣馬挨告 高院︰有瑕疵賠6萬

楊宏宇參加各大國際賽，積極爭取 積分。 （楊宏宇提供，資料照）

2021/11/15 05:30

〔記者林宜樟、林欣漢／綜合報導〕金牌馬術選手賣馬挨告！

買主指馬有舊傷 要求解約求償

得過全運會障礙馬術金牌的知名馬術選手楊宏宇，二○一八年九月以五十五萬元出售一匹荷蘭進口母馬給蔡姓女子，蔡女的女兒騎乘不到半年卻發現馬的前肢有問題，經獸醫檢查是慢性肌腱炎舊傷，蔡女認為楊賣馬時隱瞞不告知，提告返還價金及馬匹飼養費、醫療費共八十萬八千元；高等法院台南分院審理，指難以認定楊宏宇有故意隱瞞馬匹舊傷詐騙馬主，但馬匹交付時有左前肢腫大狀況，確實有價值瑕疵，日前判楊需返還馬匹價值減損的價金六萬元。

請繼續往下閱讀...

法官︰難認定楊宏宇詐騙買主

蔡女的女兒說，購買前在楊宏宇位於新北市的格林馬術中心騎這匹母馬ELEGANZA，試騎時無異狀，且楊宏宇切結保證馬匹健康狀況良好，因而由母親買下；二○一九年二月發現馬匹前腳疼痛，同年八月請獸醫檢查，發現有「左前肢球節上方淺趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」症狀，是長年反覆運動舊傷，因而認為楊宏宇賣馬時，明知有舊傷卻隱瞞不告知，屬於詐欺行為，因此提告解約、求償。嘉義地方法院去年六月判決蔡女敗訴，她上訴至高等法院。

楊宏宇一方則稱，馬匹交付時健康狀況良好，並無瑕疵導致無法騎乘情事，且約定是保證馬匹健康狀況良好，並非保證從無舊傷，並無詐欺，而馬主騎乘馬匹近半年後，馬匹腳痛，無法騎乘，但原因甚多，無法推論是交付時瑕疵。

法官審理時認為，二○一七年三月該馬護照中，獸醫鑑定認為照片中馬匹左前肢外觀不正常，有腫大情形，但從照片無從判斷原因，且該症狀是何時發生尚屬不明，難以證明交付馬匹時，馬匹健康狀況並非良好，也難認楊宏宇故意隱瞞馬匹舊傷，詐騙馬主買馬。

蔡女其餘上訴要求駁回

法官認為，馬匹左前肢球節腫大，減損其交換價值，但可正常騎乘使用，蔡女要求解除契約及要求賠償、診療費等，並無理由，但要求減少價金部分有根據，判楊宏宇返還蔡女六萬元，其餘上訴要求駁回。

楊宏宇︰尊重法院判決

目前擔任格林馬術中心的技術總監楊宏宇昨表示，尊重法院判決，僅說「做好自己的事情就好。」

蔡女女兒︰感謝法官還其公道

蔡女的女兒說，馬匹交易糾紛實務上很少見，買家通常在交易後發現馬匹有問題難以舉證，賣家也不會承認，常吃悶虧，感謝法官還其公道，也請消費者向馬場買馬時要審慎評估。

馬術教練︰跛腳馬獸醫師會鑑定出來

一名馬術教練則表示，此案只判賠六萬元算很少，因為出售「跛腳」馬，獸醫師一定會鑑定出來，但有些獸醫師與馬場有交流，可能不願得罪馬場業者，買主因此成了冤大頭。

馬主的女兒說，ELEGANZA在經獸 醫檢查，診斷有 「左前肢球節上方淺 趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」，目 前只能一週騎乘一次散步。 （記者林 宜樟攝、翻攝診斷證明）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法