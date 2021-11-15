為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金牌馬術選手賣馬挨告 高院︰有瑕疵賠6萬

    楊宏宇參加各大國際賽，積極爭取 積分。 （楊宏宇提供，資料照）

    楊宏宇參加各大國際賽，積極爭取 積分。 （楊宏宇提供，資料照）

    2021/11/15 05:30

    〔記者林宜樟、林欣漢／綜合報導〕金牌馬術選手賣馬挨告！

    買主指馬有舊傷 要求解約求償

    得過全運會障礙馬術金牌的知名馬術選手楊宏宇，二○一八年九月以五十五萬元出售一匹荷蘭進口母馬給蔡姓女子，蔡女的女兒騎乘不到半年卻發現馬的前肢有問題，經獸醫檢查是慢性肌腱炎舊傷，蔡女認為楊賣馬時隱瞞不告知，提告返還價金及馬匹飼養費、醫療費共八十萬八千元；高等法院台南分院審理，指難以認定楊宏宇有故意隱瞞馬匹舊傷詐騙馬主，但馬匹交付時有左前肢腫大狀況，確實有價值瑕疵，日前判楊需返還馬匹價值減損的價金六萬元。

    法官︰難認定楊宏宇詐騙買主

    蔡女的女兒說，購買前在楊宏宇位於新北市的格林馬術中心騎這匹母馬ELEGANZA，試騎時無異狀，且楊宏宇切結保證馬匹健康狀況良好，因而由母親買下；二○一九年二月發現馬匹前腳疼痛，同年八月請獸醫檢查，發現有「左前肢球節上方淺趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」症狀，是長年反覆運動舊傷，因而認為楊宏宇賣馬時，明知有舊傷卻隱瞞不告知，屬於詐欺行為，因此提告解約、求償。嘉義地方法院去年六月判決蔡女敗訴，她上訴至高等法院。

    楊宏宇一方則稱，馬匹交付時健康狀況良好，並無瑕疵導致無法騎乘情事，且約定是保證馬匹健康狀況良好，並非保證從無舊傷，並無詐欺，而馬主騎乘馬匹近半年後，馬匹腳痛，無法騎乘，但原因甚多，無法推論是交付時瑕疵。

    法官審理時認為，二○一七年三月該馬護照中，獸醫鑑定認為照片中馬匹左前肢外觀不正常，有腫大情形，但從照片無從判斷原因，且該症狀是何時發生尚屬不明，難以證明交付馬匹時，馬匹健康狀況並非良好，也難認楊宏宇故意隱瞞馬匹舊傷，詐騙馬主買馬。

    蔡女其餘上訴要求駁回

    法官認為，馬匹左前肢球節腫大，減損其交換價值，但可正常騎乘使用，蔡女要求解除契約及要求賠償、診療費等，並無理由，但要求減少價金部分有根據，判楊宏宇返還蔡女六萬元，其餘上訴要求駁回。

    楊宏宇︰尊重法院判決

    目前擔任格林馬術中心的技術總監楊宏宇昨表示，尊重法院判決，僅說「做好自己的事情就好。」

    蔡女女兒︰感謝法官還其公道

    蔡女的女兒說，馬匹交易糾紛實務上很少見，買家通常在交易後發現馬匹有問題難以舉證，賣家也不會承認，常吃悶虧，感謝法官還其公道，也請消費者向馬場買馬時要審慎評估。

    馬術教練︰跛腳馬獸醫師會鑑定出來

    一名馬術教練則表示，此案只判賠六萬元算很少，因為出售「跛腳」馬，獸醫師一定會鑑定出來，但有些獸醫師與馬場有交流，可能不願得罪馬場業者，買主因此成了冤大頭。

    馬主的女兒說，ELEGANZA在經獸 醫檢查，診斷有 「左前肢球節上方淺 趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」，目 前只能一週騎乘一次散步。 （記者林 宜樟攝、翻攝診斷證明）

    馬主的女兒說，ELEGANZA在經獸 醫檢查，診斷有 「左前肢球節上方淺 趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」，目 前只能一週騎乘一次散步。 （記者林 宜樟攝、翻攝診斷證明）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    資深教練：買賣馬匹「水很深」爭議多
    2021/11/15 05:30

    資深教練：買賣馬匹「水很深」爭議多

    金馬影后維持「三好」秘訣靠「它」！

    New Focus Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播