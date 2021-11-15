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    詐騙新招！輕鬆、高日薪徵才 帳密到手軟禁求職者

    警方查扣大批贓款與手機等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣大批贓款與手機等證物。（記者王冠仁翻攝）

    2021/11/15 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕廿三歲的詐騙集團李姓收簿負責人，專門誘騙民眾交付網路銀行帳號、密碼，並帶往旅館軟禁，直到帳戶被列警示才放人付酬。有些交付帳號的民眾，看在能日領五千至一萬元高薪，也就沒多問，甚至當成在旅館「度假」；警方日前逮捕李男等七嫌，查出至少有十五人提供帳戶，詐騙一百零四位民眾共兩千七百萬元的血汗錢。

    從飯店轉到民宿 躲查緝

    警方調查，李男是某詐騙集團收簿負責人，他發現詐騙集團為取得實體金融卡、存摺的風險太大，於是轉而用網路銀行帳號來當詐騙人頭戶。他與成員先在網路上刊登國外博弈事業、電商行銷的徵才廣告，並以「輕鬆、高日薪」等話術為噱頭。

    當民眾上鉤，李會以博弈公司在國外，資金周轉出問題，需要民眾提供網銀帳戶與密碼；李會派員開計程車接送民眾，載往銀行開立網銀帳戶、設定約定轉帳，再載往旅館軟禁。

    雖有民眾起疑、察覺可能涉及不法，但李與成員每天供三餐、沒有暴力相向，民眾也能使用手機對外聯絡，加上能領五千至一萬元高額日薪，幾乎沒人多問。不過，這些網銀帳戶平均三至五日就會被列為警示帳戶。

    警方查出，李今年八月在台北市承租旅館犯案，為躲避查緝，近期轉往宜蘭礁溪、冬山一帶承租獨棟民宿當據點。警方日前到該民宿查緝，當場逮捕李與其六名同夥，查扣手機、存摺等贓證物。警方將李等七嫌依詐欺、組織犯罪、妨害自由等罪嫌送辦，並追查幕後詐騙集團。

    警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

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