列管精障者 衝檳榔攤砍鄰居

嘉義縣太保市賴姓男子到檳榔攤砍殺廖姓男子。（記者林宜樟攝）

2021/11/15 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕被衛生局列管、患有思覺失調症的嘉義縣太保市五十歲賴姓男子，長期懷疑四十一歲廖姓鄰居對他不利，本月十二日晚間，看到廖男在一處檳榔攤聊天，竟從廖男後方靠近，持西瓜刀往廖的頭部猛砍，造成廖男全身多處刀傷，血流滿地重傷休克，目前仍在加護病房觀察，在場的廖男大哥趕緊阻止也被砍傷；警方當晚逮捕賴男，依殺人未遂罪嫌送辦，嘉義檢方前天向嘉義地院聲請羈押獲准。

里長：當地頭痛人物 盼司法機關妥善處置

太保市埤鄉里長林峯名說，賴男是當地頭痛人物，他曾有通報過，這次竟然把人砍成重傷，「全里都不希望他回來」，希望司法機關妥善處置。

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警方調查，已離婚的賴男住在太保市埤鄉里，無身心障礙手冊也無固定工作的他，長期認為廖男要對他不利；本月十二日晚上八點多，他騎機車閒晃，看到廖男及廖的大哥在檳榔攤聊天，隨即返家持一把約四十多公分的西瓜刀，再騎機車來到檳榔攤，從後方猛力往廖男頭部砍下，動作之快連一旁民眾都來不及阻止；廖男頭、頸遭砍，轉身反抗，因身上多處受刀傷癱軟在地，廖男的大哥也被砍傷，現場民眾報案，賴男逃回家中，被警方逮捕。

賴男對警方供稱，他確實要砍廖男，兩人之間有何糾紛，尚在調查中。

被害者養5人 一家生計 頓失依靠

廖男重傷休克，仍在加護病房觀察，廖男的親人說，廖男有長輩及妻小要照顧，一人工作照顧全家五人，家境並不好，卻莫名被人砍成重傷住院，一家生計頓時失去依靠。

針對當地里長曾多次通報賴男精神狀況不佳，但都未能將賴男強制送醫，嘉縣衛生局長趙紋華表示，依精神衛生法第三十二條規定，病人有傷害他人或自己或有傷害之虞者，應即護送前往就近適當醫療機構就醫；而該個案過去並無傷人、滋擾記錄，因此並無強制就醫。

趙紋華說，該個案曾住院經醫師診斷為思覺失調症，但並無進行鑑定取得身心障礙手冊，目前為縣衛生局列管的精神疾病個案；衛生局這兩年並沒有接獲該個案有滋擾情形，目前由衛生局人員定期訪視他及家屬，瞭解其身心狀況。

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