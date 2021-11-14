證人出現記憶落差怎麼辦？律師：重點在犯罪模式是否相同

賓士Ｃ二五○跟Ｃ三○○外觀差異不大，多數消費者都是觀看車尾的型號數字來辨識。（資料照）

2021/11/14 05:30

〔記者王捷／台南報導〕援交少女因為記憶模糊，導致供詞不一，也弄錯色情業者張浡紳所開的賓士車款、見面地點等，但所指述的犯罪交易模式相同。律師蘇敬宇說，實務上，如果證人的供詞是主要證據時，那麼應該探討的是犯罪模式是否相同，而不是針對供詞的小細節，例如少女是在哪裡交錢？怎麼收錢？若對於犯罪模式的供詞相符，就應該有能力證明被告的犯行。

律師洪銘憲認為，只要在法庭上具結證詞就有意義，但是同時也應該考慮證詞會因為時間過久，變得印象模糊，不過如何選擇證詞是法官的權責。

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蘇敬宇說，這件兒少性剝削案看起來證人的證詞是主要的證據，而在實務上如果證詞是主要證據，那麼就不應該講究細節，應該著重在犯罪的模式，何況當院檢開庭時，距離三名少女性交易已經過了很久，會出現記憶落差是常有的事，每個人對於細節的記憶不盡相同。

而且，該案被告承認媒介性交易，只是強調時間上的不同，因此應該針對犯罪模式比對。

若證詞是主要證據

證人指述不同 影響法官心證

律師麥玉煒則認為，一審時的積極證據不足，所以當少女證詞出現出入的時候，法官的心證開始下降，在沒有客觀證據情況下，被告到底有沒有罪？這會讓法官懷疑。

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