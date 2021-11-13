懶管理 書記官指使賣掉3卡車贓證物

法務部為了健全贓證物保管，推動興設智能贓物庫，透過電腦掃描、編碼，有系統建檔、儲存，防止從中掉包盜賣。（資料照，記者林嘉東翻攝，圖非新聞事件贓物庫）

2021/11/13 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台中地檢署的中區大型贓證物庫（簡稱中大贓）將規劃成毒品庫房，庫內的大型贓證物應清理並騰出空間，改放查扣的毒品，負責管理中大贓的台中地檢署張姓書記官，平時消極處理大型贓證物，卻趁核准銷燬扣押物（沒收物）的機會，在無檢察官命令下，指使業者私運三輛卡車量的贓證物出去，規避例行業務檢查，變賣所得做為運送費用。懲戒法院認為他嚴重損害司法形象，日前判他休職三年確定。

庫房空間配置大調整

判決指出，張員負責中大贓扣押物的收受、管理、拍賣、發還、銷燬等工作，內部有許多經確定判決諭知沒收，或經公告招領無人具領、應予發還的扣押物。

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張員為調整贓證物庫保管空間，且為規避例行業務檢查，二○一八年間，趁著銷燬扣押物的機會，另指示業者把存放逾十年的大型贓證物載走。

他擅自清走逾10年庫存

業者以三輛卡車載走光碟、電腦、鏡頭等多項未核准銷燬的扣押物，變賣所得則抵付三輛卡車的車資。張員再請不知情同仁進入「檢察機關案件管理系統」，把這一些被載走的贓物，登記為處理完畢及結案。

同年，中檢對中大贓進行例行抽檢，林姓書記官長查驗紙本的保管簿冊，發現部分物品屬「公告招領」，未註記沒收銷燬，東西卻不翼而飛。

中檢指出，二○一七年把中大贓規劃成毒品庫房，放置全國各地查扣的毒品半成品，張員明知該處即將設置毒品庫房，應積極清理大型贓證物，但經統計，二○一七年僅銷燬大型扣押物四十四件，足見平時消極處理大型贓證物。

重創公信力 判休職3年

中檢指控，張員在沒有檢察官命令下，私自僱請廠商外運扣押物，至今去向不明，對中檢管理扣押物的公信力造成重大危害。

懲戒法院表示，張員擅自運離贓物庫銷燬（或廢棄），損及國庫及發還請求權人的權益；登載不實部分，損害中檢保管贓證物的正確性，侵害國家司法權行使；加上運離銷燬及廢棄數量很龐大，審酌相關事由，認判休職三年合理，全案確定。

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