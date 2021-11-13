「不知為何會這樣做」新手媽悶死哭鬧2月嬰

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2021/11/13 05:30

〔記者許倬勛、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一名三十五歲的王姓新手媽媽，前天疑因剛出生兩個多月的兒子不斷哭鬧，王女安撫無效情緒失控，以毛毯、塑膠袋悶死男嬰，事後她坦承犯案，自責並泣訴「我也不知為何自己會這樣做」，警方依殺人罪嫌移送地檢署，檢方複訊後向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

兒體弱 獨自照顧情緒低落

據悉，王女與廖姓丈夫結婚兩年多，住在桃園市平鎮區，廖男擔任木工維持家計，王女今年九月產子，新生兒體弱多病，由她在家獨自照顧，產後情緒始終低落。

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回神兒已無呼吸 忙找老公

王女向檢方坦承，兒子十一日下午三點多起哭鬧不停，安撫無效後，她情緒失控，以毛毯蓋住兒子頭部，但哭泣聲仍舊未止，她瀕臨崩潰，又拿出塑膠袋套住孩子的頭，等到她回過神、情緒冷靜時，發現兒子已無呼吸心跳，她才驚覺鑄下大錯，趕忙聯繫丈夫；廖男返家後見妻子在床邊神情呆滯，愛子在床上一動也不動，上前查看竟已斷氣，急撥一一九送醫，仍回天乏術。

夫趕返 只見妻神情呆滯

檢察官、法醫昨上午相驗屍體，男嬰無外傷，初步排除施虐軀體致死的可能，懷疑他是在睡夢中被毛毯、塑膠袋蓋住頭部臉部而窒息，王女坦承犯案，檢警依殺人罪嫌偵辦，檢方向法院聲押王女，地院以仍有部分證人拒絕陳述，王女雖坦承犯行，仍有理由認為有勾串證人之虞等，昨午裁准。

桃園市政府社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷說，經查廖姓、王姓夫妻未被列為高風險家庭，也沒請領低收入或發生家暴紀錄等，將派社工介入輔導。

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