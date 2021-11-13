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    連累父「暫停營業」廠房占農地限期拆

    百桂食品溪湖廠昨關起大門，門口張貼「門市今日暫停營業」公告。（記者張聰秋攝）

    百桂食品溪湖廠昨關起大門，門口張貼「門市今日暫停營業」公告。（記者張聰秋攝）

    2021/11/13 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕瑪莎拉蒂「海神」富少張敦量把男大生打到重傷命危，全案還燒到張父張朝棟的食品事業，民眾檢舉百桂食品溪湖廠是農地違建，廠區昨公告「門市今日暫停營業」，彰縣府實地稽查，發現後方倉庫、包裝工作區，位屬農業區土地，農地蓋工廠就是不合法，由於農地承租人姓周，縣府將進一步釐清周某和百桂公司的關係，違建部分將依法要求限期拆除。

    百桂倉庫、包裝區涉違建

    百桂食品公司昨天門市暫停營業，生產線也暫時停擺，不過行政辦公室正常運作。

    彰縣府稽查，溪湖廠坐落頂庄段六三七地號，廠地總面積一七○五平方公尺、廠房總面積八七三．七六平方公尺，位於都市計畫區內零星工業區的合法土地，但廠區後方有兩塊做為包裝區和倉庫區的工作區，為都市計畫區的農業區土地，除非向縣府申請農地工廠納管登記輔導，才可當廠房。

    彰化縣經濟暨綠能發展處長劉玉平說，廠區和廠地的土地和建築物用途符合規定，唯廠區後方的兩塊是都市計畫區農業用地，不能做工廠用途，縣府目前未查到這兩塊土地廠房有申請納管登記，已涉及農地違章之嫌。

    此外，百桂食品溪湖廠有鍋爐設備，二○一七年未取得固定污染源操作許可證下違規使用，被彰化縣環保局裁罰十萬元罰鍰；百桂食品「養生綜合堅果—家庭號」二○一六年間涉及廣告不實，也被衛生局依違反食安法裁罰。

    百桂溪湖廠的員鹿路廠區門外附近，昨出現警車和員警站崗，對於是否擔心工廠被抗議而預做防範，警方稱只是定點取締交通違規。

    本報記者昨電訪張朝棟，他說門市暫停營業，對於生產線正常運作等其餘問題未回應。

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