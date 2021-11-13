瑪莎拉蒂案／食品小開投資博弈 屢耍流氓暴力喬事

圖：記者張瑞楨翻攝

2021/11/13 05:30

否認與黑道關係匪淺被打臉

〔記者許國楨、王捷／綜合報導〕把宋姓男大生打到顱內出血命危的瑪莎拉蒂「海神」跑車惡煞張敦量，事發之初就有道上人士透露，他不僅是食品廠小開，還投資經營博弈網站「賺了不少錢」，且與黑道關係匪淺，當時張家均否認。但張男昨被起底，不但投資博弈網，還以黑道慣用的惡狠手法追賭債，找上被害人逼簽本票並將對方打得全身是傷。

此外，張男行使暴力成性，這兩年除上述暴討及毆打男大生案，還至少涉及與同夥聯手打人及舉板凳砸傷人等案吃上官司。

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警政署長：究辦組織犯罪

警政署長陳家欽昨對於惡煞痛毆大學生案表示，類似案子要了解嫌犯背後的關係，以組織犯罪法辦，如有就「一個一個打、一個一個抓」；他直指台中涉案人這麼年輕，為何能開這麼好的車，背後有誰？做什麼工作？經濟來源？這些都要深入查明。

台中地檢署六月四日起訴主謀張男等五人，共涉強制、恐嚇危害安全等罪（傷害部分和解），案由台中地院審理中。

賭客欠債 張敦量逼介紹人吞

檢方追查，張男投資經營「泰金」運動線上博弈網站，去年洪姓友人介紹陳姓賭客下注，陳欠下一○九萬元賭債後失聯，張認為洪應代償賭債，去年十二月十五日把洪男約到一家茶行，張與同夥共五人喝令洪簽下超過欠款金額的十萬元本票卅張，洪認為「欠多少寫多少就好」並打電話，張男一方搶下洪的手機後圍毆他。

張男一方勒住洪男頸部嗆「要打死你」、「敢走就試試看」、「要把你帶到山上打」等語，並把洪打到頭、下背、骨盆、腹壁等多處受傷。

台中掃暴專案 破網賭等18案

針對海神三惡煞犯行，目前檢警持續朝組織犯罪等方向追查。律師王仁祺說，三人以上以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段，或本刑逾五年有期徒刑之罪，所組成具持續性、牟利性的有結構性組織，而發起、主持、操縱或指揮者，可處三年以上，十年以下有期徒刑，服刑前也要接受強制工作三年的保安處分。

為防範再發生街頭暴力，台中市警局展開掃暴專案，昨宣布破獲兩個有竹聯幫等背景的暴力討債及靈骨塔詐騙集團；中警不到一個月已查獲組織犯罪、網路博弈及詐欺機（水）房案件十八件一０二人，查扣不法所得約四千萬元。

張男投資經營的博弈網站。（記者許國楨翻攝）

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