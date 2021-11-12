被控涉貪 民雄鄉代會主席 拘提

嘉義縣民雄鄉代會主席周榮茂，被控涉嫌貪污治罪條例被帶回偵訊。（資料照）

2021/11/12 05:30

定期會開議期有「保護傘」檢調怕他跑了

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕無黨籍嘉義縣民雄鄉代會主席周榮茂疑因代表會採購經費核銷問題被控涉貪，九日被傳喚時，值鄉代會定期會開議期間，周因有「保護傘」，訊後十萬元交保，待十日定期會結束，檢方昨天再度發出傳票，周不見蹤影，專案小組收到消息指周「可能躲一下」，擔心他落跑隨即開出拘票，下午循線找到周，將人帶回嘉縣調查站，仍在偵訊中。

據了解，檢調專案小組接獲情資，指周榮茂（六十二歲）因代表會採購經費核銷疑有虛報情事、詐領公款，涉違反貪污治罪條例；九日專案小組到民雄鄉代會進行搜索，除帶走相關資料，也傳喚周及帶回兩名代表會職員及相關人員偵訊。由於正值鄉代會定期會開議期間，周受到不被逮捕或拘禁的「保護傘」保護，九日檢方訊後以十萬元交保。

請繼續往下閱讀...

十日鄉代會定期會結束後，專案小組昨上午再度行動，開出傳票送至周榮茂家中，周不見蹤影，又聽聞風聲指周「可能躲一下」，擔心他落跑，隨即開出拘票，不過昨午已循線找到人，周當下配合傳喚到案，被帶至嘉縣調查站偵訊。

據指出，檢調專案小組三個多月前曾到民雄鄉公所主計單位調閱相關資料，專案小組在鄉代會定期會開議期間，大動作搜索行動，也引來地方議論。

曾遭控賄選 獲判無罪

周榮茂曾被控於二○一四年九合一大選競選民雄鄉鄉代時，以每票五百元賄選，二○一六年五月一審被判有期徒刑四年，其主席職務也依選罷法規定遭暫停，同年十一月二審獲判無罪，職務獲回復。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法