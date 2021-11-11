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    聘用太太挨罰 雲縣環局長提告敗訴

    雲林縣環保局長張喬維擔任副局長期間，核章聘用太太為約僱人員，被罰卅萬元，張提告請求撤罰。台北地院認為副局長具有審核權，張卻未迴避，法務部依法開罰無誤，判決敗訴。（資料照）

    雲林縣環保局長張喬維擔任副局長期間，核章聘用太太為約僱人員，被罰卅萬元，張提告請求撤罰。台北地院認為副局長具有審核權，張卻未迴避，法務部依法開罰無誤，判決敗訴。（資料照）

    2021/11/11 05:30

    張喬維任副局長期間聘妻子為約僱人員 未迴避被罰卅萬

    〔記者溫于德／台北報導〕雲林縣環保局長張喬維擔任副局長期間，核章聘用太太為約僱人員，被依違反「公職人利益衝突迴避法」開罰卅萬元，但張自認續聘流程由上級長官決定，他單純用印，提告請求撤罰。台北地院認為副局長具有審核權，張卻未迴避，法務部依法開罰無誤，判決敗訴；可上訴。

    張喬維主張單純形式流程 無實質意義

    判決指出，張喬維於二○一四年六月十六日至二○一八年十月十五日間擔任副局長時，明知環保局聘用人員簽呈上有太太姓名，卻未遵守公職人員利益衝突迴避法規定迴避，核章後挨罰卅萬元。

    張喬維主張，本案續聘流程歷經年終考核、縣長核定、局長裁示等重重關卡，他身為副局長並無任何裁量餘地，直到所有續聘人選完全底定後，才輪到他用印，僅為單純形式流程，無任何實質意義，請求撤罰。

    法務部解釋，根據縣府函文可知，續聘約僱人員均由環保局自行核定，且無論是經由縣府或環保局核定，張喬維擔任副局長，對約僱人員僱用流程已具有准否、退回、同意、修正等裁量空間，卻未依法自行迴避，故裁罰卅萬元無誤。

    北院依自治條例、組織規程認有審核權

    北院根據縣政府自治條例、環保局組織規程、縣政府及所屬各機關文書處理作業規範，得知副局長職務為襄助局長處理局務，且依該縣環境保護局分層負責明細表中有關「聘僱人員或職務代理案件之核議」規定可知，副局長具有「審核」法定職權。

    北院並指，環保局政風室就利益衝突迴避應注意事項，曾在二○一九年召開兩次會報提案宣導，並提出「自行迴避參考範例」，當時由張喬維擔任主席，張一定知道規範，卻未迴避太太續聘程序，其廉潔性易遭人質疑，導致公眾更難以信任國家公務行為公正，故法務部裁罰並無違誤，判張敗訴。

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