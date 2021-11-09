捷克學生愛上台灣 成賽德克族女婿

來自捷克的「跑山獸」創辦人羅培德（右）。（民眾提供）

2021/11/09 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕今年卅六歲的羅培德，是來自捷克的台灣女婿，除了擁有超乎常人的體耐力，更具備豐富登山經驗，而有「跑山獸」之稱，他常主動參與山難搜救，這次又耗時八天，找到疑似攀登能安縱走失聯的楊男，對於無法從死神手中搶救山友寶貴生命，他總是難過不捨，也不厭其煩的呼籲，大家要重視登山安全。

體耐力超乎常人 登山經驗豐富

羅培德二○一二年從捷克到台灣當交換學生，從此愛上台灣山林，也娶了南投縣仁愛鄉的賽德克族羅勃．依婉為妻，成為台灣女婿，並在今年三月取得台灣永久居留權，台灣也成為他的第二故鄉。

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4小時越野嘉明湖 獲跑山獸美名

憑著優異體能與山林越野能力，羅培德二○一四參加首屆嘉明湖越野賽拿下冠軍，一般登山客要走一、二天以上才能抵達的路線，他在短短四小時內完成挑戰，技驚四座，獲得「跑山獸」稱號，夫妻倆都非常熱愛台灣山林越野路跑活動，創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan Beast Runners），和大家分享山林越野路跑經驗以及台灣山林之美。

羅培德也常參與山難搜救工作，今年九月中旬，仁愛鄉白姑大山有登山客不慎脫隊迷途失聯，他得知訊息主動上山協助找人，花了卅二小時尋獲，可惜已晚了一步，為此難過落淚。

相隔不到一個月，能安縱走又傳楊姓登山客失聯意外，他四度入山、耗費八天尋人，辛苦在險峻溪谷水潭找到疑似楊男的遺體，可惜仍無法挽回寶貴生命，但他的積極用心，仍給了家屬極大的安慰。

籲迷途山友待稜線 易獲救援

日前仁愛分局舉辦守望相助隊常訓，特別邀請羅培德講授登山救援與自救方法，強調台灣高山溪谷陡峭多變化，濕滑難行，大雨後更易溪水暴漲，十分危險，若山友不幸迷路，待在稜線上被救難人員尋獲的機會，都會比在溪谷中來得好。

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