4項違失行為 情節重大／女檢顏汝羽 懲戒法院罰俸百萬

檢察官顏汝羽。（取自東海大學網頁）

2021/11/09 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕新北地檢署檢察官顏汝羽，開庭痛斥被告「謊話連篇」，並逼迫認罪，甚至在檢察官論壇罵律師「白目」，檢察官評鑑委員會認定她有不正訊問、未謹言慎行，決議送懲戒法院審理；懲戒法院審理認定，顏確有四項違失行為且情節重大，檢評會僅建議申誡處分過輕，昨判顏罰款現職月俸總額十個月、約一百萬元。可上訴。

檢評會的議決書指出，顏汝羽二○一八年九月偵辦一起竊盜案，不僅罵被告「謊話連篇」，還嗆要另案辦誣告、偽證罪，涉不正訊問；顏另案偵辦過失傷害案，試圖逼迫被告認罪及撤回覆議聲請。

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去年四月，顏汝羽登入檢察官論壇，批評律師稱「編劇本給當事人」，檢附該律師臉書截圖；顏另在傷害案中，因不滿律師遲到，竟發函給律師及當事人，指律師遲到，欠缺對偵查庭尊重。

檢評會認定顏違失情節重大，但考量其經驗不足、有反省之意，送請懲戒法院審議的同時，建議予以最輕的申誡處分。

懲戒法院審理則認為，顏確有檢評會移送的四項違失行為，已違反辦案程序規定和檢察官論理規範，多次、且一再違反，已破壞檢察官公正超然、謹慎執行職務等專業形象，情節重大，並嚴重侵害人民權益，而她的整體違失也存在主觀預斷、思想惼激、情緒控管不佳，有懲戒必要，但檢評會建議申誡處分過輕，應罰款現職月俸給總額十個月為適當，才有警惕效果。

顏汝羽考上司法官受訓時，曾被司法官學院認為情緒控管能力差，決議廢止其受訓資格，經她向保訓會申訴後逆轉勝，從司法官學院第五十五期結業，分發至新北地檢署已擔任五年的候補檢察官。

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