戶籍與住所不同 防兒虐盲點

檢警前往林男供稱的埋屍地點挖出男童骸骨。（記者彭健禮翻攝）

2021/11/07 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕苗栗縣發生父母管教不當害死稚兒後棄屍掩埋，家中另有三名子女也有營養不良與發展問題，卻長期未被揭露情事。

張老師基金會台北分事務所社工督導許閎鈞分析，若該家庭曾遭通報，社政單位就會有一定程度的介入，如果未曾被通報，僅能從衛政方面檢視有無按時打疫苗、學校檢視是否該上學來判斷，而此案就是這樣被發現。不過他也坦言，當戶籍與住所地區不同，在實務的服務、追蹤上，確實會增加困難度。

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鄰居雞婆一點 有助預防

許閎鈞認為，當孩子年齡過小，家庭也未曾有通報紀錄，這類案件的確不容易察覺。在此情況下，能夠直接接觸到該家庭的，可能只有鄰居、路人，因此他提醒，民眾也是可以預防這類事件的重要角色，多注意周遭孩子的動態，例如持續很久的哭聲，適時通報警政單位，有機會防止悲劇。

雲林長庚社工師吳承怡表示，陳女為新移民，未再與林男結婚，但又陸續生了三名子女，在生產過程中，即使該家庭可能都表現出很正常的態樣，但若醫療單位能夠再深入關心一些，或是嚴謹起見向社會局通報，也許能及早介入這個家庭。

不過吳承怡也指出，可能就是因為這個家庭對外表現太正常，導致從未被通報過，教育、社政、醫療單位都注意不到情況下，這時候最熟悉家庭所在環境的鄰里長，就顯得重要。而整起事件因未依規定就學被發現，有關單位日後從幼兒就學、或接種疫苗進度等方面加強追蹤，對掌握這類家庭會是一個重要方向。

警方依殺人、遺棄屍體、詐欺等罪嫌將林男（前中）、陳女（後中）送辦。（記者彭健禮翻攝）

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