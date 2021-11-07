狠虐逼債得40元 重判11年半

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2021/11/07 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市楊姓男子去年幫朋友討債，找三名同夥押走被害少年，以車輾手掌、火燒等多種凌虐手法逼還錢，結果只得手四十元，高等法院認為楊男四人以殘暴手段對待未成年人，依加重強盜等罪，各重判七年二月到十一年六月徒刑。

判決指出，楊男的友人與被害少年有八千元債務糾紛，去年四月楊男等四人把少年押到同夥住家拳打腳踢，再用各種手法逼少年還錢，只拿到四十元，四男氣得再將人載到五股的公園凌虐。

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楊男等四名男子將少年凌虐到昏厥才離去，少年清醒後，自行爬到路邊求救，路人協助少年就醫及報案，醫院診斷發覺他遍體鱗傷，身上還有燒燙傷痕。

無冤無仇 幫討債就下重手

除此之外，楊男幫另名友人排解糾紛，約出另一位被害少年，除脅迫少年交付手錶，還持槍把人押到公園，使用兇器毆打，並要對方交付三萬元。少年機警點頭同意，但強調身上沒錢，要回去籌錢，才換得脫身的機會，一重獲自由就直奔警所報案，未被勒索得逞。

太可惡 專挑未成年下手

楊男等人雖然總共只得手四十元，但法官認定，四名被告使用令人髮指的凌虐手法，手段兇殘，觸犯強盜重罪；而且被害人均為未成年者，依兒童及少年福利與權益保障法，須加重一半刑度。

高院認定，四男與少年並無嫌隙，只因他人的債務就施以殘暴犯行，使少年遭受無比屈辱和極大恐懼，且攜帶凶器、結夥、對未成年人犯罪，皆是加重項目，依此將四人分別判刑七年二月到十一年六月。

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